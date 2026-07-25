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فحاشی مخفیانه ترامپ علیه مقامات ایران

وال‌استریت‌ژورنال مدعی شد: ترامپ در مورد جنگ با ایران بدون پایان روشن صبرش را از دست می‌دهد. به گفته یک مقام ارشد دولت، رئیس جمهور نسبت به دیپلماسی بدبین شده و در «حالت انتقام» از تهران قرار گرفته است. 
کد خبر: ۱۳۸۶۴۳۷
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8752 بازدید
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۱۴
ترامپ سوار ماشین



به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ وال‌استریت‌ژورنال مدعی شد: ترامپ در مورد جنگ با ایران بدون پایان روشن صبرش را از دست می‌دهد. به گفته یک مقام ارشد دولت، رئیس جمهور نسبت به دیپلماسی بدبین شده و در «حالت انتقام» از تهران قرار گرفته است. 
به گفته شخصی که نظرات او را شنیده، در جلسه اخیر در دفتر بیضی شکل، ترامپ به شدت علیه رهبران و مقامات ایران سخنرانی کرد و آنها را آشغال و دیوانه خواند و مجموعه‌ای از فحاشی‌ها را آغاز کرد

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
سیاووش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
19
97
پاسخ
هر چی گفته لایق خودش و اجداد نحسش
خدایا ما را از شر ترامپ نجات بده و شر را بخودشان برگردان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بقول رهبر کبیر ما: امریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. همه رییس جمهورها ی امریکا به مرحله دیوانگی و فحاشی در مقابل ایران رسیدند. یاد سکانسهایی از فیلم مختارنامه که این زیاد از دست یاران امام حسین کلافه شده فحاشی نمود بخیر . باش تا صبح دولت پیروزی ایران بدمد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
17
94
پاسخ
خودش و جد و آبادشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
3
پاسخ
ترامپ و اجدادش اشغال و فاضلاب و خوک و گراز و کفتار و..هستند.
صالح کمالیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
و از این عصبانیت بمیر.
البته مرگت هم به دست سربازان خداست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
2
پاسخ
آشغال جد وآبادته مرتيكه فاسد مريض اپستيني
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
1
پاسخ
کی به کی میگه دیوانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
1
پاسخ
فحش دلیل کسانی است که حق ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
3
پاسخ
این نکبت تو کل زندگیش دنبال دغل بازی و دروغ و کثافت بازی و کلاه برداری بوده . از هر راهی استفاده کرده پول در بیاره.. کلاهبرداری رو به فرزنداشم یاد داده چطور از پست ریاست جمهوری سواستفاده کنن....حالا الان فاز آدم پاک برداشته؟؟
انشالله شرت هر چه زودتر از زمین برداشته بشه با مردنت یه دنیا راحت شه بدردنخور!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
1
پاسخ
آینه ...آینه...
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