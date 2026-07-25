فحاشی مخفیانه ترامپ علیه مقامات ایران
والاستریتژورنال مدعی شد: ترامپ در مورد جنگ با ایران بدون پایان روشن صبرش را از دست میدهد. به گفته یک مقام ارشد دولت، رئیس جمهور نسبت به دیپلماسی بدبین شده و در «حالت انتقام» از تهران قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۳۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ والاستریتژورنال مدعی شد: ترامپ در مورد جنگ با ایران بدون پایان روشن صبرش را از دست میدهد. به گفته یک مقام ارشد دولت، رئیس جمهور نسبت به دیپلماسی بدبین شده و در «حالت انتقام» از تهران قرار گرفته است.
به گفته شخصی که نظرات او را شنیده، در جلسه اخیر در دفتر بیضی شکل، ترامپ به شدت علیه رهبران و مقامات ایران سخنرانی کرد و آنها را آشغال و دیوانه خواند و مجموعهای از فحاشیها را آغاز کرد
گزارش خطا
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هر چی گفته لایق خودش و اجداد نحسش
خدایا ما را از شر ترامپ نجات بده و شر را بخودشان برگردان
خدایا ما را از شر ترامپ نجات بده و شر را بخودشان برگردان
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
این نکبت تو کل زندگیش دنبال دغل بازی و دروغ و کثافت بازی و کلاه برداری بوده . از هر راهی استفاده کرده پول در بیاره.. کلاهبرداری رو به فرزنداشم یاد داده چطور از پست ریاست جمهوری سواستفاده کنن....حالا الان فاز آدم پاک برداشته؟؟
انشالله شرت هر چه زودتر از زمین برداشته بشه با مردنت یه دنیا راحت شه بدردنخور!
انشالله شرت هر چه زودتر از زمین برداشته بشه با مردنت یه دنیا راحت شه بدردنخور!