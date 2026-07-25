فحاشی مخفیانه ترامپ علیه مقامات ایران





به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ وال‌استریت‌ژورنال مدعی شد: ترامپ در مورد جنگ با ایران بدون پایان روشن صبرش را از دست می‌دهد. به گفته یک مقام ارشد دولت، رئیس جمهور نسبت به دیپلماسی بدبین شده و در «حالت انتقام» از تهران قرار گرفته است.

به گفته شخصی که نظرات او را شنیده، در جلسه اخیر در دفتر بیضی شکل، ترامپ به شدت علیه رهبران و مقامات ایران سخنرانی کرد و آنها را آشغال و دیوانه خواند و مجموعه‌ای از فحاشی‌ها را آغاز کرد