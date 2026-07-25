امیرعلی جداوی، دومین جاویدالاثر مدرسهٔ میناب

علت اینکه تا به الان اسمی از این شهید منتشر نشده بود، درخواست پدر او برای باخبرنشدن مادر باردارش بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علت اینکه تا به الان اسمی از این شهید منتشر نشده بود، درخواست پدر او برای باخبرنشدن مادر باردارش بود.