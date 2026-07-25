امیرعلی جداوی، دومین جاویدالاثر مدرسهٔ میناب
علت اینکه تا به الان اسمی از این شهید منتشر نشده بود، درخواست پدر او برای باخبرنشدن مادر باردارش بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۳۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علت اینکه تا به الان اسمی از این شهید منتشر نشده بود، درخواست پدر او برای باخبرنشدن مادر باردارش بود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
یعنی 5 ماهه که مادرش بی خبره؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
سلطنت طلبی که میگفتی عمو ترامپ حمله کن خون این بچه ها به پای شماست