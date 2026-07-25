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امیرعلی جداوی، دومین جاویدالاثر مدرسهٔ میناب

علت اینکه تا به الان اسمی از این شهید منتشر نشده بود، درخواست پدر او برای باخبرنشدن مادر باردارش بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۳۶
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6266 بازدید
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۵
قبر شهدای میناب

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علت اینکه تا به الان اسمی از این شهید منتشر نشده بود، درخواست پدر او برای باخبرنشدن مادر باردارش بود.

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میناب امیرعلی جداوی مادر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
11
پاسخ
یعنی 5 ماهه که مادرش بی خبره؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
یعنی برای اینکه داغش بیشتر نشه، مادر از مفقودالاثر بودن بچه‌اش بی‌خبره نه شهادتش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بله خواهری هم داریم تو میناب که از شهید شدن برادرش بیخبره چون خودش مجروحه و خبر براش خوب نیست . بله عمق فاجعه ادمخواران جزیره اپستین از این فراتر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
27
پاسخ
سلطنت طلبی که میگفتی عمو ترامپ حمله کن خون این بچه ها به پای شماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
6
پاسخ
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