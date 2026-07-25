هشدار اشعه ماورای بنفش در تهران



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بنابر اعلام هواشناسی بین‌المللی، اشعه ماورای بنفش امروز در تهران از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ ظهر در محدوده هشدار است.



سال گذشته زمان خطرناک بودن اشعه هوای تهران، ادارات تعطیل شدند.



بنابر اعلام وزارت بهداشت پرتو فرابنفش باعث، آفتاب‌سوختگی پوست، پیری زودرس پوست، افزایش خطر سرطان پوست و آسیب به چشم (مانند آب مروارید) شود.