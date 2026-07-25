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فقط سلاح هسته‌ای مانع حمله آمریکاست

جو کِنت، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران تأکید کرد حمله به ایران و ترور رهبر این کشور، این پیام را به جهان مخابره کرده که تنها داشتن سلاح هسته‌ای می‌تواند مانع حمله آمریکا شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۳۳
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8156 بازدید
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۱۲
مقام آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جو کِنت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران، اعلام کرد اقدامات آمریکا نتیجه‌ای معکوس بر جای گذاشته و اهداف اعلامی این کشور در زمینه جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای را زیر سؤال برده است. وی نوشت: «اگر هدف ما عدم اشاعه هسته‌ای بود، باید گفت به شکلی احمقانه تمام تلاش‌های خود برای تحقق این هدف را نابود کرده‌ایم.» کنت با اشاره به حمله آمریکا به ایران و ترور رهبر این کشور افزود: «با کشتن آیت‌الله و حمله به ایران، نشان دادیم راهبرد تهران مبنی بر خودداری از ساخت سلاح هسته‌ای و در عین حال حفظ توان غنی‌سازی اورانیوم، برای جلوگیری از تجاوز آمریکا کافی نیست.» این مقام سابق امنیتی آمریکا در ادامه با مقایسه ایران و کره شمالی تصریح کرد: «اگر نام ایران را با کره شمالی جایگزین کنید، به‌روشنی می‌بینید که ما به جهانیان ثابت کرده‌ایم تنها چیزی که می‌تواند مانع حمله آمریکا شود، در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای است.» به گفته کِنت، این رویکرد نه‌تنها امنیت بین‌المللی را تقویت نمی‌کند، بلکه می‌تواند کشور‌های بیشتری را به این نتیجه برساند که برای جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا، باید به دنبال دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای باشند.

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سلاح هسته ای غنی‌سازی اورانیوم نظامی آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
4
پاسخ
ممکنه . ولی ما هم نمی توانیم با بمب اتم اسراییل را نابود کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
6
46
پاسخ
خودشون اعتراف کردن که کشوری که سلاح هسته ای داره بهش حمله نمیکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
درسته. اما هنوز تو ی این مملکت کسانی هستند که این را نفهمیده اند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
اختراف خاص به حقانیت ایران. خون رهبر شهید مظلوم چراغ حق و حقیقت را روشن میکند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
6
پاسخ
کاملا درسته، بازدارندگی در مصاف با کشوری زورگو جز با داشتن بمب هسته ای امکان پذیر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
6
پاسخ
تنها بمب جلوی این کشور وحشی میگیره تمام بقیه اش مسخره بازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
6
پاسخ
باید سلاح هسته ای داشته باشیم. این یک الزام است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
5
پاسخ
مرکز ملی مبارزه با تروریسم امریکا؟ آمریکایی که خودش مادر تروریسته تو دنیا .. اینا چه جانواریی ان
بنده خدا اصل
|
United States of America
|
۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
6
6
پاسخ
باشرابط موجود فکر میکنم داشتن سلاح هسته ای میتواند کمک حال ایران باشد.
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
4
پاسخ
العجل العجل العجل الساعه الساعه الساعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
6
پاسخ
ربودن رئیس جمهور ونزئولا دلیلی بر این ادعا است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
1
پاسخ
سلاح هسته ای در کار نیست
فقط ی بازیه برای کنترل کشورها و بازارها
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