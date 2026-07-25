فقط سلاح هستهای مانع حمله آمریکاست
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جو کِنت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از سیاستهای واشنگتن در قبال ایران، اعلام کرد اقدامات آمریکا نتیجهای معکوس بر جای گذاشته و اهداف اعلامی این کشور در زمینه جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای را زیر سؤال برده است. وی نوشت: «اگر هدف ما عدم اشاعه هستهای بود، باید گفت به شکلی احمقانه تمام تلاشهای خود برای تحقق این هدف را نابود کردهایم.» کنت با اشاره به حمله آمریکا به ایران و ترور رهبر این کشور افزود: «با کشتن آیتالله و حمله به ایران، نشان دادیم راهبرد تهران مبنی بر خودداری از ساخت سلاح هستهای و در عین حال حفظ توان غنیسازی اورانیوم، برای جلوگیری از تجاوز آمریکا کافی نیست.» این مقام سابق امنیتی آمریکا در ادامه با مقایسه ایران و کره شمالی تصریح کرد: «اگر نام ایران را با کره شمالی جایگزین کنید، بهروشنی میبینید که ما به جهانیان ثابت کردهایم تنها چیزی که میتواند مانع حمله آمریکا شود، در اختیار داشتن سلاح هستهای است.» به گفته کِنت، این رویکرد نهتنها امنیت بینالمللی را تقویت نمیکند، بلکه میتواند کشورهای بیشتری را به این نتیجه برساند که برای جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا، باید به دنبال دستیابی به بازدارندگی هستهای باشند.