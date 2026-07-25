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تغییرات رسمی در آلومینیوم اراک؛ محمدی مدیرعامل و پیروز قربانی سرمربی شد

مراسم معارفه سرپرست مدیرعاملی باشگاه فرهنگی، ورزشی آلومینیوم اراک برگزار و همچنین تکلیف نیمکت این تیم هم در فصل جدید لیگ برتر مشخص شد که پیروز قربانی سرمربی این تیم خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۳۰
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تغییرات رسمی در آلومینیوم اراک؛ محمدی مدیرعامل و پیروز قربانی سرمربی شد

به گزارش تابناک، تغییرات در باشگاه آلومینیوم اراک صورت گرفت و محمد محمدی به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب شد و در مراسمی معارفه او به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه صورت گرفت.

در این مراسم، از زحمات محمد رجائیان در دوران چهار ساله مدیریتش قدردانی و محمد محمدی به‌عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه آلومینیوم اراک معرفی شد تا فعالیت خود را رسما در این سمت آغاز کند.

محمدی از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران به شمار می‌رود که در دوران بازی، سابقه حضور در تیم ملی ایران و باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال، سایپا، پیکان، برق شیراز و … را در کارنامه دارد. وی در سال‌های اخیر مسئولیت‌هایی از جمله مدیرعاملی باشگاه‌های فولاد خوزستان و سایپا و معاونت ورزشی باشگاه پرسپولیس را برعهده داشته است.

همچنین در این مراسم، اعضای جدید هیئت‌مدیره باشگاه آلومینیوم اراک نیز معرفی شدند که بر این اساس، محمد محمدی، علی شیدایی، میثم مجیدی، افشین انصاری و حمیدرضا امیدوار ترکیب جدید هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم اراک را تشکیل می‌دهند.

تغییرات رسمی در آلومینیوم اراک؛ محمدی مدیرعامل و پیروز قربانی سرمربی شد

پس از معرفی سرپرست مدیرعاملی و همچنین اعضای جدید هیئت مدیره، پیروز قربانی که طی دو فصل اخیر هدایت تیم فجر شهید سپاسی شیراز را برعهده داشت، پس از مذاکرات مثبت با محمد محمدی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه آلومینیوم اراک، به‌عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.

قربانی تجربه هدایت تیم‌های فجر سپاسی، نفت و گاز گچساران، شهرداری آستارا، رایکا بابل و سردار بوکان را در کارنامه دارد و علاوه بر آن در کادر فنی تیم‌های سایپا و راه‌آهن نیز سابقه فعالیت داشته و اکنون به‌عنوان سرمربی جدید آلومینیوم اراک معرفی شد.

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آلومینیوم اراک محمد محمدی پیروز قربانی تابناک ورزشی لیگ برتر
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