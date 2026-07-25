ادعای سفیر کویت در آمریکا در واکنش به خبر وال استریت ژورنال
دولت کویت در هیچ گونه عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده است و نیز اجازه نداده است که از خاک آن برای انجام عملیات تهاجمی علیه هیچ یک از کشورهای همسایه استفاده شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۲۹| |
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به گزارش تابناک؛ دولت کویت در هیچ گونه عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده است و نیز اجازه نداده است که از خاک آن برای انجام عملیات تهاجمی علیه هیچ یک از کشورهای همسایه استفاده شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار:
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انتشار یافته: ۱۰
ممکنه اجازه نداده باشی، اما اونها بدون اجازه حمله کرده باشن
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
موشک ها با چشم داریم می بینم از کویت داره میاد
اختیاری نداری. شما یکی دیگه کشورت را از چنگ صدام درآورده. تا ابد هم باید نوکری ش را بکنی.
مرد دریوزه کاسه به دست .دروغگویی راهم از ترامپپپپپپپپپپ نادان یاد گرفتی؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
دروغ نمیگه .پایگاههای امریکا در کویت بر اساس قانون نانوشته امریکا اشغال شده اند و به کویت تعلق ندارند.در واقع همه کشورهای عربی به اشغال امریکا درآمده اند و هزینه اشغال شدن را هم میپردازند.
همچی میگه اجازه ندادیم انگار میتونسته اجازه نده آخه بدبخت ها شما موقع توالت رفتنتون هم از آمریکا اجازه میگیرین اونوقت اجازه ندادین از خاکت به کشور دیگه حمله کنن این اولندش
دومندش نادان خودتون هستین که سرتون رو میخوان توی برف نگه دارین همون شتری که تا چندسال پیش سوار میشدین مگه دولا دولا میشد؟
از خاک شما حمله صورت نگرفته پس از کجا میان مریخ؟؟؟؟؟؟؟
دومندش نادان خودتون هستین که سرتون رو میخوان توی برف نگه دارین همون شتری که تا چندسال پیش سوار میشدین مگه دولا دولا میشد؟
از خاک شما حمله صورت نگرفته پس از کجا میان مریخ؟؟؟؟؟؟؟