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ادعای سفیر کویت در آمریکا در واکنش به خبر وال استریت ژورنال

دولت کویت در هیچ گونه عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده است و نیز اجازه نداده است که از خاک آن برای انجام عملیات تهاجمی علیه هیچ یک از کشورهای همسایه استفاده شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۲۹
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7894 بازدید
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۱۰
انفجار در کویت


به گزارش تابناک؛ دولت کویت در هیچ گونه عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده است و نیز اجازه نداده است که از خاک آن برای انجام عملیات تهاجمی علیه هیچ یک از کشورهای همسایه استفاده شود.

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انفجار دولت کویت عملیات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱۰
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
36
پاسخ
ممکنه اجازه نداده باشی، اما اونها بدون اجازه حمله کرده باشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نه تنها اجازه داده بلکه خودش هم این وسط مشارکت کرده.
موشک ها با چشم داریم می بینم از کویت داره میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
25
پاسخ
اختیاری نداری. شما یکی دیگه کشورت را از چنگ صدام درآورده. تا ابد هم باید نوکری ش را بکنی.
ترک اوغلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
18
پاسخ
مرد دریوزه کاسه به دست .دروغگویی راهم از ترامپپپپپپپپپپ نادان یاد گرفتی؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
!دیوار حاشا بلنده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
خخ. کسب اجازه از کویت لازم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
کویت ایالت 52 آمریکاست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
دروغ نمیگه .پایگاههای امریکا در کویت بر اساس قانون نانوشته امریکا اشغال شده اند و به کویت تعلق ندارند.در واقع همه کشورهای عربی به اشغال امریکا درآمده اند و هزینه اشغال شدن را هم میپردازند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
همچی میگه اجازه ندادیم انگار میتونسته اجازه نده آخه بدبخت ها شما موقع توالت رفتنتون هم از آمریکا اجازه میگیرین اونوقت اجازه ندادین از خاکت به کشور دیگه حمله کنن این اولندش
دومندش نادان خودتون هستین که سرتون رو میخوان توی برف نگه دارین همون شتری که تا چندسال پیش سوار میشدین مگه دولا دولا میشد؟
از خاک شما حمله صورت نگرفته پس از کجا میان مریخ؟؟؟؟؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
کویت عربستان امارات اردن دشمن ایران و ایرانی هستن از آمریکا بدتر هستن
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