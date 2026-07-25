دولت کویت در هیچ گونه عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده است و نیز اجازه نداده است که از خاک آن برای انجام عملیات تهاجمی علیه هیچ یک از کشورهای همسایه استفاده شود.

ادعای سفیر کویت در آمریکا در واکنش به خبر وال استریت ژورنال



به گزارش تابناک؛ دولت کویت در هیچ گونه عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده است و نیز اجازه نداده است که از خاک آن برای انجام عملیات تهاجمی علیه هیچ یک از کشورهای همسایه استفاده شود.