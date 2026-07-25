حیات وحش
حرکت راننده قطار برای نجات پلنگ ایرانی را ببینید
لکوموتیوران قطار در سوادکوه با ترمز به موقع، جان یک پلنگ ایرانی را نجات داد. این پلنگ که در یکی از تونلهای ریلی مازندران گرفتار شده بود، پس از کاهش سرعت قطار فرصت یافت از مسیر خارج شود و زنده بماند. روایتی ارزشمند از آگاهی، هوشیاری و محبت نقش انسان در حفاظت از حیاتوحش. این لحظات را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:حیات وحش سوادکوه ویدیو پلنگ ایرانی پلنگ مازندران حیات وحش ایران
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انتشار یافته: ۱۰
سلامت باشی اقای راننده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
میگن به ما بگید راهبر