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کد خبر:۱۳۸۶۴۲۶
کد خبر:۱۳۸۶۴۲۶
7484 بازدید
نظرات: ۱۰
حیات وحش

حرکت راننده قطار برای نجات پلنگ ایرانی را ببینید

لکوموتیوران قطار در سوادکوه با ترمز به موقع، جان یک پلنگ ایرانی را نجات داد. این پلنگ که در یکی از تونل‌های ریلی مازندران گرفتار شده بود، پس از کاهش سرعت قطار فرصت یافت از مسیر خارج شود و زنده بماند. روایتی ارزشمند از آگاهی، هوشیاری و محبت نقش انسان در حفاظت از حیات‌وحش. این لحظات را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
حیات وحش سوادکوه ویدیو پلنگ ایرانی پلنگ مازندران حیات وحش ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
82
پاسخ
سلامت باشی اقای راننده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
لکوموتیوران دوست نداره راننده خطاب بشه
میگن به ما بگید راهبر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
59
پاسخ
خدا قوت دمتون گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
35
پاسخ
دمت گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
36
پاسخ
خدا حفظت کند. آفرین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
34
پاسخ
خدا حفظت کنه مردم بزرگ
سلامتی خانواده اش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
27
پاسخ
سرت سلامت مرد
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
قربون مرامت
کامران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
یک ریز علی دیگر.
درود بیکران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
زنده باد
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