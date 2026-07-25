حرکت راننده قطار برای نجات پلنگ ایرانی را ببینید لکوموتیوران قطار در سوادکوه با ترمز به موقع، جان یک پلنگ ایرانی را نجات...

نجات حیوانات از لبه انقراض انقراض جانوران پدیده‌ای قدیمی در روند تحول طبیعت است، اما فعالیت‌های...

تصاویر وحشت آهوان قشم از کفتار واشنگتن آهو‌های زیبای خارک که از ترس صداهای انفجار بر اثر حملات هواگردهای آمریکا...

رمزگشایی از زبان حیوانات با هوش مصنوعی پژوهشگران با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تلاش‌اند الگوهای...

تصاویر حمله 900 مار به مردم چین در پی جاری شدن سیل در یک مزرعۀ پرورش «کبرای قاتل» در چین، حدود نهصد مار...

تصاویر صبحانه خرس با کوهنوردان اردبیلی تصاویر صبحانه خرس با کوهنوردان اردبیلی که مورد توجه قرار گرفته را می‌بینید.

تصاویر کَل وحشی در ارتفاعات پارک ملی گلستان بز کوهی فقط یک نماد زیبایی نیست، بلکه یک گونه کلیدی در اکوسیستم کوهستانی...

لحظات فرار خرس از گربه! فرار خرس از گربه اتفاق عجیب و نادری است که ثبت شده است.

حیوانات جهان را چگونه می‌بینند؟ انسان‌ها با وجود زبان، هوش و توانایی‌های فراوان، از نظر بینایی همیشه...

مناقشه در نامگذاری مناطق در گوگل گوگل مپس در مناقشات مرزی و جغرافیایی، از چین و هند تا تایوان، کشمیر،...

شکار نفس‌گیر کودو توسط ماده‌شیر یک کودوی نر درست پیش از طلوع آفتاب در کمین شیرها گرفتار می‌شود؛ طعمه‌ای...

بارش اولین برف تابستانی در ارتفاعات سبلان ارتفاعات سبلان در هفته ابتدایی تابستان شاهد ریزش برف بود، بارش برف قله...

سیاه‌گوش در سیاهی جنگل‌های ارسباران ویدیو ثبت لحظات از گذر کاراکال یا سیاهگوش در جنگل‌های ارسباران در...