فوری / دبیر شعام: شلیک ها تا انتقام کودکان میناب و لامرد ادامه دارد
ذوالقدر: شلیکهای مداوم و هدفمند رزمندگان ما، تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد و... ادامه خواهد داشت
کد خبر: ۱۳۸۶۴۲۳| |
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به گزارش تابناک؛ محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی نوشت: هر ستون دود در منطقه، یعنی هدف قرار گرفتن یک مرکز نظامی یا امنیتی و یا مالی آمریکا.
شلیکهای مداوم و هدفمند رزمندگان ما، تازیانههای خشم ملت به پاخاسته ایران است که بر گُرده نظام سلطه فرود میآید و تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد و... ادامه خواهد داشت، به فضل الهی.
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