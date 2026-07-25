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کد خبر:۱۳۸۶۴۲۱
کد خبر:۱۳۸۶۴۲۱
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نظرات: ۳
نبض خبر

تصاویری که حقیقتی تکان دهنده از مدرسه میناب فاش کرد

ارتش آمریکا از سال 2019 مدرسه دخترانه میناب را در سیستم اطلاعاتی خود به عنوان مدرسه ثبت کرده بود. ماهواره‌های ارتش از سال 2018 از حیاط رنگ‌آمیزی شده مدرسه عکس‌برداری کرده‌اند. تصاویر ماهواره‌ای و همچنین تصاویر بازسازی سه بعدی این جنایت جنگی را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
30
پاسخ
قال فرماندار کالیفرنیا : ترامپ یک حرامزاده است و این درسته
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
2
پاسخ
آخه دلیلش چی بوده که این مدرسه رو زدند؟ اینطور که پیداست از سالها قبل قصد زدن آن را داشته اند. چرا؟ چیزی هست که گفته نمی شود؟
مرگ بر آمریکا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
7
پاسخ
مرگ بر آمریکا مرگ بروطن فروش
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