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تصاویری که حقیقتی تکان دهنده از مدرسه میناب فاش کرد
ارتش آمریکا از سال 2019 مدرسه دخترانه میناب را در سیستم اطلاعاتی خود به عنوان مدرسه ثبت کرده بود. ماهوارههای ارتش از سال 2018 از حیاط رنگآمیزی شده مدرسه عکسبرداری کردهاند. تصاویر ماهوارهای و همچنین تصاویر بازسازی سه بعدی این جنایت جنگی را میبینید.
گزارش خطا
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آخه دلیلش چی بوده که این مدرسه رو زدند؟ اینطور که پیداست از سالها قبل قصد زدن آن را داشته اند. چرا؟ چیزی هست که گفته نمی شود؟