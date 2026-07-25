دفتر فرماندار کالیفرنیا: ترامپ حرامزاده است
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته دفتر فرماندار کالیفرنیا، رئیسجمهور آمریکا «حرامزاده» و «خوک» است.
سخنرانی ترامپ در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید، واکنش تند دفتر گوین نیوسام را به دنبال داشته است. رئیسجمهور آمریکا در این مراسم، به تندی علیه فرماندار کالیفرنیا موضع گرفت.
ترامپ به کرات علیه نیوسام حرف زده و از هر فرصتی برای حملات لفظی علیه او که یکی از گزینههای احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ است، استفاده میکند.
رئیسجمهور آمریکا در مراسم کاخ سفید، فهرستی از اتهامزنیها علیه نیوسام را ردیف کرد.
ترامپ گفت: «هر کسی که میخواهد با گوین نیوسام مبارزه کند فقط کافی است مصاحبش (در انتخابات ۲۰۲۲) را مطرح کند: او گفته بود که او برای انتخابات ریاست جمهوری رقابت نخواهد کرد. او علنا اذعان کرد که کامالا (هریس) از او باهوش تر بوده. اگر کامالا از کسی باهوش تر است شما نمیخواهید که آن فرد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود.»
او سپس به سراغ آتشسوزیهای مکرر جنگلها در کالیفرنیا رفت و گفت که در این ایالت، «سیاست توانمند کردن آتش زدن جنگلها، پول دادن به معتادان مواد مخدر برای بی خانمان شدن، جراحی کردن بدون هزینه تغییر جنسیت» در جریان است.
رئیسجمهور آمریکا سپس مدعی شد که در کالیفرنیا، «به افراد ثروتمند میگویند که پولهایشان را از آنها خواهند گرفت و این باعث فرار دسته جمعی ثروتنمندان از کالیفرنیا شده است.»
دفتر فرماندار کالیفرنیا در ایکس (توئیتر سابق) در جملهای کوتاه علیه این اظهارات نوشت: «دونالد ترامپ، حرامزاده است.»
دفتر نیوسام در پیامی دیگر درباره سخنان او در این مراسم نوشت: «دونالد ترامپ، خوک است.»