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کد خبر: ۱۳۸۶۴۱۴
بازدید: ۵۸۵۵

عکس: عبور موفق موشک چینی از میان صاعقه

یک فروند موشک حامل «لانگ مارچ-۳بی» پس از پرتاب از مرکز فضایی شیچانگ در جنوب چین، با صاعقه برخورد کرد. بر اساس گزارش‌ها، این حادثه هیچ خسارت یا نقص فنی در عملکرد موشک ایجاد نکرد و مأموریت مذکور بدون وقفه طبق برنامه ادامه یافت.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل موشک چینی صاعقه مرکز فضایی شیچانگ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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