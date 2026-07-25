عکس: عبور موفق موشک چینی از میان صاعقه
یک فروند موشک حامل «لانگ مارچ-۳بی» پس از پرتاب از مرکز فضایی شیچانگ در جنوب چین، با صاعقه برخورد کرد. بر اساس گزارشها، این حادثه هیچ خسارت یا نقص فنی در عملکرد موشک ایجاد نکرد و مأموریت مذکور بدون وقفه طبق برنامه ادامه یافت.
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برچسبها:عکس بین الملل موشک چینی صاعقه مرکز فضایی شیچانگ
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