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سرلشکرعبداللهی: شهید خادمی تکرارنشدنی است

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در دیدار با خانواده سرلشکر شهید «سیدمجید خادمی» رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه، این شهید را ترکیبی کم نظیر از «روحیه جهادیِ شاداب»، «دیپلماسی دفاعیِ فعال» و «هوشمندی اطلاعاتی» توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۰۶
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شهید خادمی

سردار سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص)، با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر «سیدمجید خادمی» رئیس شهید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ تحمیلی سوم و جنایت تروریستی امریکایی صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمد؛  با خانواده معظم این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) در این نشست صمیمی و سرشار از معارف دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره سرلشکر شهید سیدمجید خادمی، اظهار کرد: شهید خادمی بسیار انسان باروحیه، شاداب و روحیه‌بخش بودند.

وی افزود: ایشان از براداران قدیمی و نسل اول سپاه پاسداران به شمار می‌رفتند که با مهارت‌های بی‌مثال، اشراف کامل به ساختارهای امنیتی، زحمات طاقت‌فرسا و ماندگاری را در حوزه اطلاعاتی رقم زدند. به جرئت می‌توان گفت که شهید خادمی در مجموعه اطلاعات و امنیت کشور، یک چهره تکرارنشدنی و غیر قابل قیاس است.

سرلشکر عبداللهی در ادامه با اشاره به سابقه همکاری نزدیک خود با این شهید و تأکید بر جایگاه رفیع وی در تراز انقلاب اسلامی، به یک رویداد تاریخی و سرنوشت ساز اشاره کرد و افزود: در اولین شرفیابی خدمت مقام عظمای ولایت، حضرت امام سیدعلی خامنهای(اعلی‌الله مقامه الشریف) پس از جنگ ۱۲ روزه، معظمله تدابیر حکیمانه و راهبردی برای ساماندهی و یکپارچه سازی شبکه اطلاعاتی کشور اتخاذ فرمودند.

وی ادامه داد: در مسیر تحقق این منویات و نقشه راه ترسیم شده از سوی فرمانده معظم کل قوا، شهید خادمی با درک عمیق از تهدیدات پیچیده و با مجاهدت خاموش، نقشی کم نظیر و تعیین کننده در هم افزایی دستگاه های اطلاعاتی ایفا کردند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) با تبیین ابعاد چندگانه شخصیتی این شهید بزرگوار، وی را در قامت یک «نظامی راهبردی» ترسیم و تصریح کرد: «شهید بزرگوار ما، یک دیپلماتیکِ فعال در عرصه دیپلماسی دفاعی بود که مرزهای امنیت را فراتر از جغرافیا تعریف می کرد؛ یک نظامی باهوش و استراتژیست که با نگاه جامع به معادلات منطقه ای، از عمق راهبردی اطلاعات بهره می برد و در عین حال، فردی بسیار مسلط در حوزه فنی و تخصصی اطلاعات بود که هرگونه خلأ در ساختار حفاظت اطلاعات را با دانش و عدالت محوری پر می کرد.

در پایان این دیدار که با فضایی مملو از معنویت، همدلی و تجدید میثاق با آرمان های شهدا همراه بود، خانواده معظم سرلشکر شهید خادمی ضمن قدردانی از حضور راهبردی و سرکشیِ پدرانه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص)، بر تداوم راه این شهید بزرگوار تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی) تأکید کرده و از درگاه خداوند متعال برای سربازان گمنام امام زمان(عج) توفیق روزافزون مسئلت کردند.
 

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