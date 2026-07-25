قیمت دلار در بازار امروز 3 مردادماه

قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۹۰،۵۹۰ (یکصد و نود هزار و پانصد و نود) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از 151368 (یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و شصت و هشت) تومان به 151467 (یکصد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و شصت و هفت) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به 190,590 (یکصد و نود هزار و پانصد و نود) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با کاهش، از 172759 (یکصد و هفتاد و دو هزار و هفتصد و پنجاه و نه) تومان به 172435 (یکصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد و سی و پنج) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، 216,730 (دویست و شانزده هزار و هفتصد و سی) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از 41216 (چهل و یک هزار و دویست و شانزده) تومان به 41243 (چهل و یک هزار و دویست و چهل و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به 52,240 (پنجاه و دو هزار و دویست و چهل) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به 253,770 (دویست و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هفتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، 4,030 (چهار هزار و سی) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به 135,120 (یکصد و سی و پنج هزار و یکصد و بیست) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به 132,840 (یکصد و سی و دو هزار و هشتصد و چهل) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، 145.5 تومان نرخ‌گذاری شد.

