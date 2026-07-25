شنیده شدن انفجار در شهرستان ری!
عملیات خنثیسازی و امحاء کنترلشده مهمات عملنکرده امروز از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ در محدوده پیرامونی بخش خاوران شهرستان ری انجام میشود.
کد خبر: ۱۳۸۶۴۰۲| |
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بنابر اعلام فرمانداری ویژه شهرستان ری، عملیات خنثیسازی و امحاء کنترلشده مهمات عملنکرده امروز شنبه سوم مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ در محدوده پیرامونی بخش خاوران شهرستان ری انجام میشود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس این اطلاعیه، در خلال اجرای این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مجاور وجود دارد، اما این اقدام با رعایت کامل نکات فنی و ایمنی توسط تیمهای خنثیسازی انجام خواهد شد و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
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