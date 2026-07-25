صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

واکنش صداوسیما به اعتراض دولت

نمایش واقعی هم‌داستانی همه مسوولان در راستای خدمت به مردم، ارسال پیام اقتدار به دشمنان و جلوگیری از القای ناصواب و غیرواقعی دوگانگی در مواضع عالی کشور و پرهیز از ترسیم سیمای متشتت از ارکان مدیریت کشور، از جمله امور بسیار مهمی است که رسانه ملی خود را موظف به رعایت آن می‌داند
کد خبر: ۱۳۸۶۴۰۰
| |
1998 بازدید
|
۲
بیانیه صداوسیما

صداوسیما در واکنش به بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت در اعتراض به سانسور سخنان روسای قوا در تلویزیون توضیحاتی ارائه کرد.  

به گزارش تابناک؛ در بخشی از بیانیه روابط‌عمومی سازمان صداوسیما آمده است: رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا، بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه، که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست، تاکید می کند.

 در این بیانیه آمده است: «به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی بر اساس رسالت قانونی و ماموریت ذاتی، همواره خود را مقید به حفظ انسجام ملی حول رهبری حکیم نظام و موظف به همکاری و هماهنگی با همه دستگاه‌ها، به‌ویژه دولت محترم و خدمتگزار، می‌داند و در شرایط تاریخی و حساسی که کشور عزیزمان در معرض تهاجم وحشیانه دشمنان این آب‌وخاک قرار دارد و بیش‌ازپیش نیازمند آرامش و وحدت صفوف است، بر رعایت دقیق الزامات وحدت کلمه اصرار دارد.
 
نمایش واقعی هم‌داستانی همه مسوولان در راستای خدمت به مردم، ارسال پیام اقتدار به دشمنان و جلوگیری از القای ناصواب و غیرواقعی دوگانگی در مواضع عالی کشور و پرهیز از ترسیم سیمای متشتت از ارکان مدیریت کشور، از جمله امور بسیار مهمی است که رسانه ملی خود را موظف به رعایت آن می داند و کمترین لغزش و کوتاهی در التزام به این واجبات را در پیشگاه تاریخ و ملت شهیدپرور ایران گناهی نابخشودنی می داند که سرنوشتی جز خسران ابدی ندارد.

رسانه ملی میراث بسیار مهم امام مجاهد شهید را که در پیام اخیر رهبری معظم انقلاب اسلامی( حفظه‌الله) ذیل تعابیر بلند «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» مورد تأکید معظم له قرار گرفت، یادآور می‌شود و مجدداً اعلام می‌کند در راستای تحقق آن، به رفتار هوشیارانه، مسئولانه و منطبق با مصالح موردتأکید نظام پایبند است و خود و همگان را به مراقبت دائمی از آن توصیه می کند.


سازمان صداوسیما خود را آیینه نمایش خدمات و زحمات مسوولان خدوم کشور و بیان دستاوردها و تلاش های شبانه روزی همه دستگاه‌های کشور و بویژه انتشار و تبیین نظرات و مواضع هوشمندانه و انقلابی روسای محترم و معزز قوا و انعکاس مواضع مقتدرانه فرماندهان دلیر و شجاع نیروهای مسلح میداند و بر آن مداومت می نماید.

رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا، بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه، که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست، تاکید می کند."

اشتراک گذاری
برچسب ها
بیانیه صداوسیما دولت اعتراض
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره دو واقعه تلخ
اعتراض برخی مقامات پیشین آمریکایی به ترامپ
اعتراض روسای شش دانشگاه به بندی از لایحه بودجه ۹۸
بیانیه اعتراضی به انتصاب فرمانداران غیر همسو با دولت
اطلاعیه باشگاه در پی اعتراض‌ هواداران
بیانیه سپاه پاسداران در پی حمله جنایت‌بار به صداوسیما
اقدام شما تضعیف حوزه، مرجعیت و آب به آسیاب دشمن ریختن بود/ تأسف از تهدید به مرگ رئیس‌جمهور و اعتراف ضمنی به مطالب دیگر!/ یک فاجعه به تمام معنا رقم خورد
واکنش رسمی به سانسور سخنان پزشکیان در صداوسیما
ارتش پشتیبان دولت است
بیانیه مجمع نیروهای خط امام درباره حوادث اخیر
اعتراض به انتشار تقطیع‌شده‌ سخنان ظریف
حذف فتوشاپی قالیباف و اژه ای!/ مگر با فتوشاپ بتوانید
هنرمندان: تأیید صلاحیت‌ها را به صداوسیما ندهید!
سفیر ایران در بغداد احضار شد
فدراسیون فوتبال، صداوسیما را به کودتا متهم کرد!
اعتراض همتی به پخش مستند زاکانی
با پدیده «نخوانده امضا کردن و ننوشته امضا گرفتن» در مجلس چه کنیم؟
بیانیه دولت در خصوص انتخابات ۱۴۰۰
دولت پول بدهد تا ما رسانه ملی را اداره کنیم
پیشنهاد راه‌اندازي شبكه اختصاصي برای دولت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
10
پاسخ
این صدا و سیما همیشه جناحی عمل می کنه.. واقعا اصلا صدا وسیمای خوبی نداریم.. کاش میشد یک شبکه رو به بخش خصوصی واگذار کنند
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
12
پاسخ
با درود
عنوان صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید به صدا و سیمای برخی ها باید تغییر کند.
آخرین اخبار
چندین انفجار شدید در میدان نفتی جمبور
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ofI
tabnak.ir/005ofI