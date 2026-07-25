واکنش صداوسیما به اعتراض دولت

نمایش واقعی هم‌داستانی همه مسوولان در راستای خدمت به مردم، ارسال پیام اقتدار به دشمنان و جلوگیری از القای ناصواب و غیرواقعی دوگانگی در مواضع عالی کشور و پرهیز از ترسیم سیمای متشتت از ارکان مدیریت کشور، از جمله امور بسیار مهمی است که رسانه ملی خود را موظف به رعایت آن می‌داند

صداوسیما در واکنش به بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت در اعتراض به سانسور سخنان روسای قوا در تلویزیون توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تابناک؛ در بخشی از بیانیه روابط‌عمومی سازمان صداوسیما آمده است: رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا، بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه، که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست، تاکید می کند.

در این بیانیه آمده است: «به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی بر اساس رسالت قانونی و ماموریت ذاتی، همواره خود را مقید به حفظ انسجام ملی حول رهبری حکیم نظام و موظف به همکاری و هماهنگی با همه دستگاه‌ها، به‌ویژه دولت محترم و خدمتگزار، می‌داند و در شرایط تاریخی و حساسی که کشور عزیزمان در معرض تهاجم وحشیانه دشمنان این آب‌وخاک قرار دارد و بیش‌ازپیش نیازمند آرامش و وحدت صفوف است، بر رعایت دقیق الزامات وحدت کلمه اصرار دارد.



نمایش واقعی هم‌داستانی همه مسوولان در راستای خدمت به مردم، ارسال پیام اقتدار به دشمنان و جلوگیری از القای ناصواب و غیرواقعی دوگانگی در مواضع عالی کشور و پرهیز از ترسیم سیمای متشتت از ارکان مدیریت کشور، از جمله امور بسیار مهمی است که رسانه ملی خود را موظف به رعایت آن می داند و کمترین لغزش و کوتاهی در التزام به این واجبات را در پیشگاه تاریخ و ملت شهیدپرور ایران گناهی نابخشودنی می داند که سرنوشتی جز خسران ابدی ندارد.

رسانه ملی میراث بسیار مهم امام مجاهد شهید را که در پیام اخیر رهبری معظم انقلاب اسلامی( حفظه‌الله) ذیل تعابیر بلند «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» مورد تأکید معظم له قرار گرفت، یادآور می‌شود و مجدداً اعلام می‌کند در راستای تحقق آن، به رفتار هوشیارانه، مسئولانه و منطبق با مصالح موردتأکید نظام پایبند است و خود و همگان را به مراقبت دائمی از آن توصیه می کند.



سازمان صداوسیما خود را آیینه نمایش خدمات و زحمات مسوولان خدوم کشور و بیان دستاوردها و تلاش های شبانه روزی همه دستگاه‌های کشور و بویژه انتشار و تبیین نظرات و مواضع هوشمندانه و انقلابی روسای محترم و معزز قوا و انعکاس مواضع مقتدرانه فرماندهان دلیر و شجاع نیروهای مسلح میداند و بر آن مداومت می نماید.

رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا، بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه، که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست، تاکید می کند."