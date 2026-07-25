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کریم‌خان از سمت خود در دیوان کیفری برکنار شد

اعضای دیوان کیفری بین‌المللی در یک رای گیری، به برکناری کریم خان دادستان این دیوان رای مثبت دادند.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۹۶
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دیوان کیفری بین المللی

کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی روز جمعه در اقدامی بی‌سابقه به برکناری دادستان انگلیسی رأی دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس گزارش های منتشر شده، ‌۸۲ کشور از ۱۲۵ کشور عضو این دیوان در یک جلسه ویژه به برکناری خان رأی مثبت دادند.

این رأی‌گیری پس از یک فرآیند طولانی برای بررسی ادعاهای آزار جنسی انجام شد. این اتهامات توسط زنی که برای خان در دیوان کیفری بین‌المللی کار می‌کرد، مطرح شده بود.

خان بارها اتهامات آزار جنسی را رد کرده است. وکلای او نیز این فرآیند انضباطی را یک رویه ناعادلانه دانسته و از آن انتقاد کرده‌اند.

این وکیل برجسته انگلیسی در سال ۲۰۲۱ برای یک دوره نه ساله به عنوان رئیس بخش دادستانی این دیوان انتخاب شد، که وظیفه آن تحقیق و محاکمه افراد متهم به جنایات است.

کریم خان همان دادستانی است که تصمیم به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر پیشین دفاع این رژیم، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه گرفته بود.

خبرگزاری رویترز دو سال پیش نوشت که طرح اتهامات علیه خان، با بررسی درخواست وی در ماه مه (اردیبهشت) برای صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و وزیر جنگ وقت کابینه او همزمان شده است. خان نیز همزمانی اتهامات علیه خود را با درخواست برای صدور حکم بازداشت سران اسرائیل زیر سوال برد.

نشریه میدل ایست آی نیز تابستان سال گذشته جزئیاتی از یک کارزار ارعاب علیه این دادستان بریتانیایی به دلیل تحقیقاتش در مورد جنایات جنگی اسرائیل در غزه را افشا کرد.

براساس گزارش این نشریه، کارزار یاد شده شامل تهدید و هشدار به خان به دلیل تشکیل و پیگیری پرونده علیه نتانیاهو و برخی دیگر از سران رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه بود.

میدل ایست آی فاش کرد که به خان هشدار داده بودند اگر احکام بازداشت صادر شده برای نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ وقت کابینه او لغو نشود، شخص وی و دیوان کیفری بین‌المللی نابود می شوند.

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سازمان ملل متحد دیوان کیفری آزار جنسی کریم خان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
9
پاسخ
جالبه هیچ کس با ترامپ روانی با اون سوابق، کاری نداره!؟!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
4
پاسخ
کی جایگزینشد
تکلیف حکم جلب نتانیاهو چی میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
عجب دنیای کثیفی. برای قاضی ضد صهیونیست پاپوش زشت درست میکنن تا اخراجش کنن و به عدالت دهن کجی کنن. این دنیای متمدن نیست این خود جنگله.
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