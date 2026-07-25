قیمت سکه در بازار امروز ۳ مرداد

به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت سکه‌ نسبت به روز گذشته است.



قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۹ میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.

