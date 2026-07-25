صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت سکه در بازار امروز ۳ مرداد

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۹ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۸۹
| |
7357 بازدید
|
۱
قیمت سکه

به گزارش تابناک؛ بازار امروز طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت سکه‌ نسبت به روز گذشته است.
 
قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۹ میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه سکه تمام بازار سکه قیمت سکه ربع سکه نیم سکه
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۱۶ اردیبهشت
قیمت سکه در بازار امروز یکم تیرماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۱۷ خرداد
قیمت سکه؛ امروز سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳
قیمت سکه در بازار امروز 26 فروردین ماه
قیمت سکه در بازار امروز 9 خردادماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۹ تیر
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۸ تیر ۱۴۰۵
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۱۶ خرداد
قیمت سکه در بازار امروز ۴ اسفند
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۰ تیر
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۷ تیر
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز 21تیرماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۹ تیر
قیمت سکه و طلا؛ امروز سه شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۳
قیمت سکه در بازار امروز 4 بهمن ماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۳ اردیبهشت
قیمت سکه در بازار امروز 22 اردیبهشت ماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۸ دی
قیمت انواع سکه امروز شنبه ۱۰ شهریور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
منو این همه خوشبختی محاله محاله
آخرین اخبار
چندین انفجار شدید در میدان نفتی جمبور
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005of7
tabnak.ir/005of7