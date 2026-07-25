پاسخ اکبر عبدی درباره نوشته سنگ قبرش!
اکبر عبدی در جواب سوالی درباره نوشته روی سنگ قبرش گفته بود: الان به فکر مُردن نیستم که به نوشته روی سنگ قبرم فکر کنم.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۸۵| |
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به گزارش تابناک؛ اکبر عبدی درباره نگاهش به مرگ و اینکه دوست دارد،چگونه بمیرد، گفته بود: «جوری بمیرم که بعدها نگویند، تُف به قبرش و گور باباش که مُرد. بگویند حیف شد.
دوست دارم از یاد آدمها نروم.»
این هنرمند همچنین در پاسخ به اینکه روی سنگ قبرش چه خواهد نوشت؟ هم میگفت: «الان به فکر مُردن نیستم که به نوشته روی سنگ قبرم فکر کنم. یکسری کار دارم که باید انجام دهم، روی این موضوع هم فکر خواهم کرد.
اکبر عبدی شامگاه 2 مرداد ماه درگذشت.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۵
روحش شاد!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نوستالژی دهه شصت و هفتاد
یعنی متولدین ۵۰تا ۷۰
خدایش بیامرزاد وقرین رحمت خویش قراردهد.
یعنی متولدین ۵۰تا ۷۰
خدایش بیامرزاد وقرین رحمت خویش قراردهد.
واقعا حیف شد
خدا رحمتش کنه
خدا رحمتش کنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
بازم برای فکر کردن به این موضوع دیر شد . حاالا چیکار کنیم عمو اکبر ؟؟
همیشه برنامه مرحوم عبدی رومیدم وبرام همیشه خاطره انگیزبودبازم مدرسم دیرشده حالا میگی چکارکنم روحت شاداکبرجان همیشه دوستت داشتم ودرقلب من جاداری