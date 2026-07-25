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پاسخ اکبر عبدی درباره نوشته سنگ قبرش!

اکبر عبدی در جواب سوالی درباره نوشته روی سنگ قبرش گفته بود: الان به فکر مُردن نیستم که به نوشته روی سنگ قبرم فکر کنم.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۸۵
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34926 بازدید
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۲۵

پاسخ اکبر عبدی درباره نوشته سنگ قبرش!

به گزارش تابناک؛ اکبر عبدی درباره نگاهش به مرگ و اینکه دوست دارد،چگونه بمیرد، گفته بود: «جوری بمیرم که بعدها نگویند، تُف به قبرش و گور باباش که مُرد. بگویند حیف شد.

دوست دارم از یاد آدم‌ها نروم.»

این هنرمند همچنین در پاسخ به اینکه روی سنگ قبرش چه خواهد نوشت؟ هم می‌گفت: «الان به فکر مُردن نیستم که به نوشته روی سنگ قبرم فکر کنم. یکسری کار دارم که باید انجام دهم، روی این موضوع هم فکر خواهم کرد.

اکبر عبدی شامگاه 2 مرداد ماه درگذشت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
141
پاسخ
روحش شاد!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نوشته‌ی روی قبر مهم نیست بلکه مهم اعمالی است که با خود به گور می‌بریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
به فکر سنگ قبر و نوشته‌ی روی آن نباشیم بلکه به فکر این باشیم که انسان از دنیا می‌رویم یا موجودی گناهکار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
گورستان باید جای عبرت باشه نه محلی برای پز دادن به نوع سنگ قبر و .... ه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
113
پاسخ
خداحافظ عمواکبر 😞😔😪😭🖤🖤🖤🌷🌹😞💐💐💐🫡🫡🫡
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
67
پاسخ
نوستالژی دهه شصت و هفتاد

یعنی متولدین ۵۰تا ۷۰


خدایش بیامرزاد وقرین رحمت خویش قراردهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
67
پاسخ
اکبر آقا روحت شاد ، همیشه در یاد ایرانی جاودان هستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
70
پاسخ
واقعا حیف شد
خدا رحمتش کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خیلی حیف شد زود رفت
محمد - اصفهان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
37
پاسخ
بازم برای فکر کردن به این موضوع دیر شد . حاالا چیکار کنیم عمو اکبر ؟؟
اکبر آغا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
34
پاسخ
بهرصورت مینویسند بر روی سنگ قبر یادش خوش و گرامی
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
22
پاسخ
حیف شدروحش شاد
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
26
پاسخ
همیشه برنامه مرحوم عبدی رومیدم وبرام همیشه خاطره انگیزبودبازم مدرسم دیرشده حالا میگی چکارکنم روحت شاداکبرجان همیشه دوستت داشتم ودرقلب من جاداری
مهناز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
46
پاسخ
خدا بیامرزدت عزیزدل
همیشه تو یادها خواهی ماند و هرگزززززززززززز فراموش نخواهی شد
تو یک عمر لبخند بر روی لب ما نشاندی
خدا تو اون دنیا لبخند روی لبت بنشونه عزیز
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی
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