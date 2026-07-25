پاسخ اکبر عبدی درباره نوشته سنگ قبرش!

به گزارش تابناک؛ اکبر عبدی درباره نگاهش به مرگ و اینکه دوست دارد،چگونه بمیرد، گفته بود: «جوری بمیرم که بعدها نگویند، تُف به قبرش و گور باباش که مُرد. بگویند حیف شد.

دوست دارم از یاد آدم‌ها نروم.»

این هنرمند همچنین در پاسخ به اینکه روی سنگ قبرش چه خواهد نوشت؟ هم می‌گفت: «الان به فکر مُردن نیستم که به نوشته روی سنگ قبرم فکر کنم. یکسری کار دارم که باید انجام دهم، روی این موضوع هم فکر خواهم کرد.

اکبر عبدی شامگاه 2 مرداد ماه درگذشت.