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ترامپ برای چهارمین دوره می آید!

بازی خطرناک ترامپ لرزه بر تن منتقدان انداخت!

رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا اعلام کرد که قصد دارد برای «دوره چهارم» ریاست‌جمهوری نامزد شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۸۲
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6268 بازدید
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انتخابات آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا، شامگاه جمعه در مراسم شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید، با گذاشتن کلاه «Trump 2028» بر سر، به شوخی اعلام کرد که قصد دارد برای «دوره چهارم» ریاست‌جمهوری نامزد شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ترامپ در سخنرانی حدود یک‌ساعته خود که با طنز، انتقاد از رسانه‌ها و حمله به رقبای سیاسی همراه بود، این اظهارنظر را مطرح کرد و باعث خنده حاضران شد.

این در حالی است که بر اساس متمم بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا، هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو بار به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود. از این رو، ترامپ پس از دو دوره ریاست‌جمهوری خود، از سال‌های 2017 تا 2021 و 2025 تا 2029، امکان نامزدی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد.
 
ترامپ پیش از این نیز بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود به‌صورت طنز درباره حضور در «دوره سوم» یا ادامه حضور در قدرت سخن گفته بود، اما همزمان تأکید کرده بود که قانون اساسی آمریکا در این زمینه صریح است و اجازه نامزدی دوباره را به او نمی‌دهد.

رئیس‌ دولت تروریستی آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود، خبرنگاران، دموکرات‌ها و شماری از چهره‌های سیاسی را نیز هدف شوخی‌ها و کنایه‌های خود قرار داد. مراسم امسال انجمن خبرنگاران کاخ سفید نیز به دلیل برخی مسائل امنیتی با تأخیر برگزار شد.

بسیاری از حاضران، این اقدام ترامپ را در چارچوب سبک همیشگی او در استفاده از طنز سیاسی ارزیابی کردند، اما برخی منتقدان آن را نشانه‌ای از تمایل او به ادامه حضور در قدرت دانستند.

با این حال، تاکنون هیچ اقدام یا نشانه رسمی برای تغییر قانون اساسی آمریکا به‌منظور فراهم شدن امکان نامزدی دوباره ترامپ مطرح نشده و گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم او بیشتر بر حمایت از چهره‌هایی مانند جی‌دی ونس و مارکو روبیو برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2028 تمرکز دارد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Canada
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
8
23
پاسخ
مثل لینزی گراهام که رفته بود اوکراین می گفت وقتی برگشتم چنین می کنم و چنان می کنم ولی همون روز اول افتاد و مرد، این مردک هم فکر می کنه تا ابد زنده است ولی یکی از همین روزها سقط میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
9
پاسخ
2024 تا 2028
چرا مدت رو میخواید زیادتر نشون بدید. زودتر شرش کم میشه. چه با ترور چه با پایان ریاست جمهوریش. اما در هر دو حالت میکشیمش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
1
پاسخ
بیچاره ونس خالا حالاها باید تو آب‌نمک بخوابه.
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