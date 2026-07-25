عکس: آغاز بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع با مراسمی متفاوت در گلاسگو اسکاتلند

بیست‌وسومین دوره بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع با مراسم افتتاحیه‌ای متفاوت در گلاسگو آغاز شد؛ رویدادی که در آن بیش از ۳ هزار ورزشکار از ۷۴ کشور و قلمرو در ۱۰ رشته ورزشی و ۶ رشته پارا طی ۱۱ روز با یکدیگر رقابت می‌کنند.