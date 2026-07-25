قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۳ مرداد
قیمت طلا کاهش یافت.هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۷۹| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش ۴۰ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۰۵۳ (چهار هزار و پنجاه و سه) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت.هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 18 میلیون و 825 هزار و 900 تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 81 میلیون و 550 هزار تومان رسید.
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