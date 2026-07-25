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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۳ مرداد

قیمت طلا کاهش یافت.هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۷۹
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23242 بازدید
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قیمت طلا

 به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش  قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۴۰ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۰۵۳ (چهار هزار و پنجاه و سه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت.هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 18 میلیون و 825 هزار و 900 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 81 میلیون و 550 هزار تومان رسید‌.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
3
پاسخ
منو این همه خوشبختی محاله محاله
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