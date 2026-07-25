قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۳ مرداد

قیمت طلا کاهش یافت.هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد کاهش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۴۰ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۰۵۳ (چهار هزار و پنجاه و سه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت.هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 18 میلیون و 825 هزار و 900 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 81 میلیون و 550 هزار تومان رسید‌.

