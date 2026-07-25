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فشار آمریکا بر اقلیم کردستان برای جنگ با ایران!

خبرنگار شبکه المیادین در سلیمانیه از اعمال فشارهای سیاسی و امنیتی آمریکا بر رهبران اقلیم کردستان عراق برای مشارکت در جنگ علیه ایران پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۷۸
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کردستان عراق

خبرنگار «المیادین پلاس» در سلیمانیه فاش کرد که آمریکا فشارهای گسترده‌ای را بر رهبران اقلیم کردستان عراق برای ورود مستقیم به جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران وارد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته این خبرنگار، واشنگتن رهبران اقلیم را تهدید کرده است در صورت خودداری از مشارکت در این جنگ، ساختار و شیوه کنونی حکمرانی در اقلیم کردستان عراق را مورد بازنگری قرار خواهد داد.

وی افزود: در مقابل، ایران نیز هشدار مستقیمی به رهبران اقلیم کردستان عراق درباره پیامدهای مشارکت در جنگ و حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و ضد انقلاب داده است.

بر اساس این گزارش، تهران به مسئولان اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است که هرگونه ورود به جنگ، با پاسخ مستقیم ایران مواجه خواهد شد.

خبرنگار المیادین افزود که هشدار ایران تا آنجا پیش رفته است که احتمال ورود نیروهای زمینی به اقلیم کردستان عراق نیز مطرح شده است.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که ایران نسبت به هرگونه حمایت از گروه‌های مسلح و تجزیه‌طلب کُرد هشدار داده و آن را دارای پیامدهای جدی دانسته است.

به گزارش المیادین، این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که هم‌زمان با ادامه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران تدابیر امنیتی در مرزهای خود، به‌ویژه در شمال غرب، را تشدید کرده و طی هفته‌های اخیر چندین تلاش برای قاچاق سلاح از این مرزها را ناکام گذاشته است.

این گزارش می‌افزاید که هم‌زمان با ازسرگیری تجاوزات آمریکا، عملیات ایران علیه مواضع گروه‌های تجزیه‌طلب در استان سلیمانیه عراق نیز ادامه یافته است.

بر اساس گزارش المیادین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در نخستین هفته‌های آغاز تجاوز به ایران در ماه فوریه، چندین بار به‌صراحت از ارسال سلاح برای گروه‌های کُرد در مرزهای شمال غربی ایران و تشویق آنها به نبرد با جمهوری اسلامی سخن گفته بود، اما بعدها نیز از عدم همراهی این گروه‌ها با درخواست‌های واشنگتن و استفاده نکردن از تسلیحات ارسالی آمریکا علیه ایران ابراز نارضایتی کرده بود.
 

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