عکس: شگفتی‌های جنگل‌های مانگرو

رقابت بین‌المللی عکاسی Mangrove Photography Awards 2026 برگزیدگان خود را معرفی کرد و مجموعه‌ای از تصاویر برنده، آثار برگزیده و عکس‌های شایسته تقدیر را به نمایش گذاشت. این رقابت که توسط پروژه Action for Mangroves برگزار می‌شود، امسال ۵ هزار و ۲۵۸ اثر از ۸۷ کشور جهان دریافت کرد.