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کد خبر: ۱۳۸۶۳۷۵
بازدید: ۲۷۳۸

عکس: شگفتی‌های جنگل‌های مانگرو

رقابت بین‌المللی عکاسی Mangrove Photography Awards 2026 برگزیدگان خود را معرفی کرد و مجموعه‌ای از تصاویر برنده، آثار برگزیده و عکس‌های شایسته تقدیر را به نمایش گذاشت. این رقابت که توسط پروژه Action for Mangroves برگزار می‌شود، امسال ۵ هزار و ۲۵۸ اثر از ۸۷ کشور جهان دریافت کرد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جنگل‌های مانگرو رقابت بین‌المللی عکاسی آثار برگزیده
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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