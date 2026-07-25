عکس: شگفتیهای جنگلهای مانگرو
رقابت بینالمللی عکاسی Mangrove Photography Awards 2026 برگزیدگان خود را معرفی کرد و مجموعهای از تصاویر برنده، آثار برگزیده و عکسهای شایسته تقدیر را به نمایش گذاشت. این رقابت که توسط پروژه Action for Mangroves برگزار میشود، امسال ۵ هزار و ۲۵۸ اثر از ۸۷ کشور جهان دریافت کرد.
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