تردد در خطوط ویژه، عبور از محل ممنوع، حرکت در پیاده‌رو و ... تنها بخشی از تخلفات موتوری‌هاست که آرامش و آسایش مردم را خدشه‌دار کرده؛ پلیس می‌گوید که طرح ویژه برخورد با موتورسواران متخلف را از امروز کلید می‌زند.

رئیس پلیس راهور پایتخت سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور از اجرای طرح انتظامی ترافیکی ساماندهی برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در «خطوط ویژه» از امروز شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵ خبر می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این طرح در خطوط ویژه خیابان های آزادی، انقلاب اسلامی و خیابان ولیعصر (عج) از میدان منیریه تا پل پارک وی در ۴۰ نقطه اجرا می‌شود.

براساس ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌ چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب می‌شود.

در این طرح با تخلفات موتورسواران برخورد شده و توقیف ساعتی و طرح موتوریار اجرا شده و از پوشش پلاک موتورسیکلت‌ها رفع اثر می‌شود. سردار موسوی پور می‌گویدکه مهم‌ترین تدابیر کلی این طرح افزایش انضباط ترافیکی و‌ ایمنی عبور و مرور در خطوط ویژه، کاهش تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی، افزایش احساس امنیت عمومی در جامعه، پاسخ به مطالبات عمومی در حوزه رسیدگی به جرایم رانندگی و برخورد قاطع و بدون اغماض با تردد وسایل نقلیه در خطوط ویژه با نظارت پلیس و برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در چارچوب قوانین و مقررات است.

