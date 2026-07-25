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خط‌ونشان پلیس برای موتوری‌ها!

تردد در خطوط ویژه، عبور از محل ممنوع، حرکت در پیاده‌رو و ... تنها بخشی از تخلفات موتوری‌هاست که آرامش و آسایش مردم را خدشه‌دار کرده؛ پلیس می‌گوید که طرح ویژه برخورد با موتورسواران متخلف را از امروز کلید می‌زند.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۷۴
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3564 بازدید
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۱۴
توقیف موتور

رئیس پلیس راهور پایتخت سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور از اجرای طرح انتظامی ترافیکی ساماندهی برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در «خطوط ویژه» از امروز شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵ خبر می‌دهد. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این طرح در خطوط ویژه خیابان های آزادی، انقلاب اسلامی و خیابان ولیعصر (عج) از میدان منیریه تا پل پارک وی در ۴۰ نقطه اجرا می‌شود.

براساس ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌ چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب می‌شود.

در این طرح با تخلفات موتورسواران برخورد شده و توقیف ساعتی و طرح موتوریار اجرا شده و از پوشش پلاک موتورسیکلت‌ها رفع اثر می‌شود. سردار موسوی پور می‌گویدکه مهم‌ترین تدابیر کلی این طرح افزایش انضباط ترافیکی و‌ ایمنی عبور و مرور در خطوط ویژه، کاهش تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی، افزایش احساس امنیت عمومی در جامعه، پاسخ به مطالبات عمومی در حوزه رسیدگی به جرایم رانندگی و برخورد قاطع و بدون اغماض با تردد وسایل نقلیه در خطوط ویژه با نظارت پلیس و برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران در چارچوب قوانین و مقررات است.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
65
پاسخ
موتوری ها پشت چراغ قرمز به هیچ وجه نمی ایستند . هر جا بخواد یکصرفه میره تازه با سرعت و بوق و چراغ . تهران شده بمبئی . پلیس هم هیج واکنشی به این تخلفات نشان نمی ده
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
موافقم، من خودم موتور سوار هستم و صادقانه برخی تخلف هارو انجام میدم اما در نهایت احتیاط و ادب و البته نه تخلف خطر ساز منتها چراغ قرمز واقعا خط قرمز من هست و حتی در صورت خلوتی کامل یا زمان زیاد تا سبز نشه حرکت نمیکنم .ولی واقعا اکثریت متور ها مردم ازاری میکنند متاسفانه !!!!
طاهر صفری
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
دوست عزیز، این فقط مشکل پایتخت نیست همه جا همینه. جالبه اصلا کنترل نمیشن. از همه جا رد میشن. واقعا درست گفتید داره میشه هندوستان...!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
کاش به طور جدی ورود موتور به پارکها رو جلوگیری کنن. این موضوع برای حفظ سلامت کودکان و سالمندان بسیار ضروریه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
همه شهرها همين حكايات است. چرا طرح برخورد فقط در تهران ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
38
پاسخ
فقط خط ویزه مهمه؟
پلاک اکثر موتور سوارها که مخدوش هست، مهم نیست؟
بعد میگن چرا آمار سرقت و ... بالاست!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
24
پاسخ
نمی دونم چرا رانندگان موتور فکر میکنن سوار وسیله نقلیه نیستن و باید از هر جا که خواستن عبور کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
4
پاسخ
منو این همه خوشبختی محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
6
پاسخ
این طرح مربوط به تهران هست آن هم فقط قسمتی از آن ولی جوری تیتر زدید انکار برای همه کشور هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
2
پاسخ
دارم میگم با اواین خودرو شخصی که ال ای دی روشن کرده و از خط ویژه میره منم با موتورم وارد خط ویژه میشم و اگر میتونید بیاید بگیریدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
کمی وجدان داشته باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
14
پاسخ
کاش واقعا با موتورسوارها برخورد بشه،ورود ممنوع،لایی کشیدن، پلاک مخدوش، ورود به تونل و بوق ممتد برای راه گرفتن، زدن به ماشینها و فرار کردن.
عاشق ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
13
پاسخ
تقریبا باید 80 درصد موتور سوارها رو دستگیر کنند و چند ماه روانکاوی کنن. به هیچ قانونی پایبند نیستن ، تمام پلاک ها مخدوش - میزنن و میمالن به ماشین ها و عابرها و راحت فرار میکنن. چراغ قرمز رد میکنن ، تو پیاده رو و هر سوراخی که ببینن با موتور میرن. سرعت ها غیر مجاز ، بدون کلاه ایمنی ، لایی کشی با سرعت تو ترافیک . واقعا حال بهم زن شده تهران.
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
8
پاسخ
موتور باید در ایران کلا ممنوع بشه، فقط برای بالای 30 سال، متاهل و دارای فرزند مجاز باشه..نوجوان 15 ساله که تا پول شورت تنش رو ددی جون بهش میده، یه سی جی الاغی سوار شده فکر میکنه قراره با والنتینو روسی کورس بذاره.
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