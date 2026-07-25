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محورهای کلیدی سخنرانی عراقچی در نشست شانگهای
مهم ترین محورهای سخنرانی وزیر خارجه در نشست وزیران امورخارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان
کد خبر:
۱۳۸۶۳۷۳
تاریخ انتشار:
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۹
25 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۶۳۷۳
|
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۹
25 July 2026
|
1901
بازدید
1901
بازدید
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عباس عراقچی
سخنرانی
شانگهای
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
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