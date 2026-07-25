عکس: اعجاز طبیعت در اعماق غار نخجیر

غار نخجیر، یکی از زیباترین غار‌های آهکی ایران در نزدیکی دلیجان، با دالان‌های پیچ‌درپیچ، قندیل‌های بلورین و تالار‌های چشم‌نواز، مقصدی منحصر‌به‌فرد برای علاقه‌مندان به طبیعت و زمین‌شناسی است. این غار میلیون‌ها ساله با مسیر‌های ایمن و نورپردازی مناسب، هر سال میزبان گردشگران بسیاری است که برای تماشای یکی از شگفتی‌های طبیعی ایران راهی استان مرکزی می‌شوند.