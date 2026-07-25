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کد خبر: ۱۳۸۶۳۶۷
بازدید: ۸۳۳۰
نظرات: ۳

عکس: اعجاز طبیعت در اعماق غار نخجیر

غار نخجیر، یکی از زیباترین غار‌های آهکی ایران در نزدیکی دلیجان، با دالان‌های پیچ‌درپیچ، قندیل‌های بلورین و تالار‌های چشم‌نواز، مقصدی منحصر‌به‌فرد برای علاقه‌مندان به طبیعت و زمین‌شناسی است. این غار میلیون‌ها ساله با مسیر‌های ایمن و نورپردازی مناسب، هر سال میزبان گردشگران بسیاری است که برای تماشای یکی از شگفتی‌های طبیعی ایران راهی استان مرکزی می‌شوند.

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برچسب‌ها:
غار غار نخجیر دلیجان استان مرکزی ایران من گردشگزی طبیعت عکس مستند
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی:
غیر قابل انتشار:
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی:
غیر قابل انتشار:
Mhd
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶
چقدر شبیه غار علیصدر همدان!! واقعاً دیدنی،باید رفت و دید.
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سید
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
غاری است بسیار زیبا و دارای عجایب شگفت انگیز ، قدمت این غار به 7.000.000 میلیون سال میرسد با حفره های آب زیر زمینی
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ابراغ
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
غار چال نخجیر در ۴ کیلومتری شهر دلیجان است
حتما بروید و لذت ببرید.دریاچه زیر زمین را ببینید و از تعجب شاخ میکنید.
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