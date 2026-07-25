عکس: اعجاز طبیعت در اعماق غار نخجیر
غار نخجیر، یکی از زیباترین غارهای آهکی ایران در نزدیکی دلیجان، با دالانهای پیچدرپیچ، قندیلهای بلورین و تالارهای چشمنواز، مقصدی منحصربهفرد برای علاقهمندان به طبیعت و زمینشناسی است. این غار میلیونها ساله با مسیرهای ایمن و نورپردازی مناسب، هر سال میزبان گردشگران بسیاری است که برای تماشای یکی از شگفتیهای طبیعی ایران راهی استان مرکزی میشوند.
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نظرات شما
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انتشار یافته: ۳
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سید
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
غاری است بسیار زیبا و دارای عجایب شگفت انگیز ، قدمت این غار به 7.000.000 میلیون سال میرسد با حفره های آب زیر زمینی