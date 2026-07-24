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کد خبر:۱۳۸۶۳۵۸
کد خبر:۱۳۸۶۳۵۸
102310 بازدید
نظرات: ۳۲
نبض خبر

دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟

اکبر عبدی بازیگر توانای سینمای ایران سال‌ها از بیماری کلیه رنج می‌برد و حتی عمل پیوند کلیه را نیز پشت سر گذاشته بود. او همچنین با دیابت و ناراحتی قلبی مواجه بود؛ بیماری‌هایی که در سال‌های اخیر بارها باعث بستری شدنش شده بودند. اکبر عبدی پیش‌تر نیز در برخی برنامه‌ها از وضعیت جسمانی خود گفته بود و حتی اشاره کرده بود که به دلیل شرایط درمانی، نیاز به پیگیری مداوم پزشکی دارد. سکانس‌هایی از بازی درخشان عبدی را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اکبر عبدی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
90
30
پاسخ
دلیل مرگش بی پولی بود
پاسخ ها
ندا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
نه خیر ایشون خداروشکر وضعیت مالی خوبی داشت
در دوره جوانی کار زیاد کرده بودن کلیه هاشون مشکل داشت پیوند هم زدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
از رنگ چهره شون مشخص بود کلیه هاش نارسایی داره و دیالیز میشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
جنابي كه نوشتي نخير داشته
خود عبدي هرباو تو هر برنامه ميكفت ما بازنشستگي نداريم
بيمه نداريم
چي ميكيذ خداشكر داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
129
پاسخ
روحش شاد، هنرمندی بی نظیر
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
113
پاسخ
خدا رحمتش کنه. حیف از،اکبر آقا عبدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
109
پاسخ
خدايش بيامرزاد ان شاءالله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خدا بیامرز اهل حاشیه هم نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
121
پاسخ
روحش شاد. چه خاطرات شیرینی برای ایرانیان رقم زد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
102
پاسخ
خداوند رحمت کند هنرمند عزیز ایران را که کلی مردم را در با وجود سختیهای مختلف زندگی شــاد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
114
پاسخ
خدا حافظ نابغه سینما و تلویزیون ایران. مرد خاکی و فروتن سینما و تلویزیون.روحت شاد. خاطراتی که با هنر خودت در ذهن مردم حک کردی هرگز فراموش نمی شود
داوود
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
104
پاسخ
روحت شاد امپراطور سینما و تلویزیون چه خاطراتی داشتیم با این مرد محبوب بازم مدرسم دیر شد خاطره ای بیاد ماندنی از این اسطوره بود که در زمان مدرسه در تلویزیون پخش میشد من به سرعت مسیر مدرسه تا خونه رو طی میکردم تا این سریال محبوب رو ببینم.،،،،،،،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
من نمیدونم اینایی که منفی میدن چه نیتی دارن؟
فرهادفرهادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
6
93
پاسخ
خدايش بيامرزاد این مرد بی نظیر سینمای ایران را
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خداوند بیامرزتش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
آمرزیدن صحیح است...آمرزادن معنا ندارد.
حمید کلباسی
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
69
پاسخ
پرتو عمر چراغیست که در بزم وجود ؛ به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است .
آسمانی شدن فرزند هنرمند و افتخار آفرین ایران را به خانواده داغدار و دوستداران بی شمار آن عزیز از دست رفته تسلیت عرض نموده ، از قادر متعال برای آن زنده یاد رحمت و مغرت و برای خانواده های معزا سلامتی و صبوری مسئلت می نمایم
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