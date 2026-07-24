دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟

اکبر عبدی بازیگر توانای سینمای ایران سال‌ها از بیماری کلیه رنج می‌برد و حتی عمل پیوند کلیه را نیز پشت سر گذاشته بود. او همچنین با دیابت و ناراحتی قلبی مواجه بود؛ بیماری‌هایی که در سال‌های اخیر بارها باعث بستری شدنش شده بودند. اکبر عبدی پیش‌تر نیز در برخی برنامه‌ها از وضعیت جسمانی خود گفته بود و حتی اشاره کرده بود که به دلیل شرایط درمانی، نیاز به پیگیری مداوم پزشکی دارد. سکانس‌هایی از بازی درخشان عبدی را می‌بینید.