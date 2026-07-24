نبض خبر
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟
اکبر عبدی بازیگر توانای سینمای ایران سالها از بیماری کلیه رنج میبرد و حتی عمل پیوند کلیه را نیز پشت سر گذاشته بود. او همچنین با دیابت و ناراحتی قلبی مواجه بود؛ بیماریهایی که در سالهای اخیر بارها باعث بستری شدنش شده بودند. اکبر عبدی پیشتر نیز در برخی برنامهها از وضعیت جسمانی خود گفته بود و حتی اشاره کرده بود که به دلیل شرایط درمانی، نیاز به پیگیری مداوم پزشکی دارد. سکانسهایی از بازی درخشان عبدی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
4
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۲
دلیل مرگش بی پولی بود
پاسخ ها
ندا| |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
در دوره جوانی کار زیاد کرده بودن کلیه هاشون مشکل داشت پیوند هم زدن
ناشناس| |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خود عبدي هرباو تو هر برنامه ميكفت ما بازنشستگي نداريم
بيمه نداريم
چي ميكيذ خداشكر داشت
خدايش بيامرزاد ان شاءالله
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خداوند رحمت کند هنرمند عزیز ایران را که کلی مردم را در با وجود سختیهای مختلف زندگی شــاد کرد
خدا حافظ نابغه سینما و تلویزیون ایران. مرد خاکی و فروتن سینما و تلویزیون.روحت شاد. خاطراتی که با هنر خودت در ذهن مردم حک کردی هرگز فراموش نمی شود
روحت شاد امپراطور سینما و تلویزیون چه خاطراتی داشتیم با این مرد محبوب بازم مدرسم دیر شد خاطره ای بیاد ماندنی از این اسطوره بود که در زمان مدرسه در تلویزیون پخش میشد من به سرعت مسیر مدرسه تا خونه رو طی میکردم تا این سریال محبوب رو ببینم.،،،،،،،
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خدايش بيامرزاد این مرد بی نظیر سینمای ایران را
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
ناشناس| |
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
پرتو عمر چراغیست که در بزم وجود ؛ به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است .
آسمانی شدن فرزند هنرمند و افتخار آفرین ایران را به خانواده داغدار و دوستداران بی شمار آن عزیز از دست رفته تسلیت عرض نموده ، از قادر متعال برای آن زنده یاد رحمت و مغرت و برای خانواده های معزا سلامتی و صبوری مسئلت می نمایم
آسمانی شدن فرزند هنرمند و افتخار آفرین ایران را به خانواده داغدار و دوستداران بی شمار آن عزیز از دست رفته تسلیت عرض نموده ، از قادر متعال برای آن زنده یاد رحمت و مغرت و برای خانواده های معزا سلامتی و صبوری مسئلت می نمایم