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ترامپ از جنگ با ایران کلافه و خشمگین است

وال‌استریت ژورنال مدعی شد: دونالد ترامپ با ورود جنگ ایران به پنجمین ماه خود، از طولانی شدن نبردی فرسایشی که می‌پنداشت ظرف چند هفته پایان می‌یابد، کلافه و خشمگین شده است. 
کد خبر: ۱۳۸۶۳۵۷
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7102 بازدید
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۵
ترامپ عصبانی


به گزارش تابناک؛ وال‌استریت ژورنال مدعی شد: دونالد ترامپ با ورود جنگ ایران به پنجمین ماه خود، از طولانی شدن نبردی فرسایشی که می‌پنداشت ظرف چند هفته پایان می‌یابد، کلافه و خشمگین شده است. 
ترامپ که پنج ماه پیش با اطمینان از «پیروزی سریع» سخن می‌گفت، اکنون در باتلاقی گرفتار شده که نه راه خروج روشنی دارد و نه افقی برای پایان.

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وال استریت ژورنال دونالد ترامپ جنگ با ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
20
پاسخ
بدبخت بیچاره، افتاد دنبال حرف نتانیاهو ، خودشو کرد منفور تاریخ
پاسخ ها
...
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
همش تقصیر اون اسرائیل بود وگرنه آمریکا تا الان خیلی گیر نمیداد هر روز جنگ باشه
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
16
پاسخ
این مردک همان کسی بود که قبل انتخابات دائم می گفت اگر من بودم فلان جنگ رخ نمی داد یا اگر من بودم یک روزه اون جنگ را تموم می کردم. حالا خودش مثل بقیه رییس جمهوران جنایتکار آمریکا و بلکه جنایتکارتر از همه اونها دست به جنایت های بزرگتری زد و جنگ فرسایشی دیگری را مثل آنها آغاز کرد.
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
6
پاسخ
خب مثل بچه ی آدم بیاد سر میز مذاکره، سود همکاری اقتصادی ایران و ایالات متحده به اندازه ی کل مجموع این کشورهای به درد نخور عربی است، اگر واقعا اون طور که همه میگن تاجره، همین الان باید بیاد سر میز مذاکره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
یک مشکلی هست. اسرائیل. مسئله سود مالی نیست. مسئله این است که وقتی اسرائیل میاد وسط همه چیز از انسانیت و اخلاق گرفته تا سود مالی و تا قوانین بین‌المللی و حقوق بشر میره کنار.
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