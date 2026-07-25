ترامپ از جنگ با ایران کلافه و خشمگین است
والاستریت ژورنال مدعی شد: دونالد ترامپ با ورود جنگ ایران به پنجمین ماه خود، از طولانی شدن نبردی فرسایشی که میپنداشت ظرف چند هفته پایان مییابد، کلافه و خشمگین شده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۵۷| |
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به گزارش تابناک؛ والاستریت ژورنال مدعی شد: دونالد ترامپ با ورود جنگ ایران به پنجمین ماه خود، از طولانی شدن نبردی فرسایشی که میپنداشت ظرف چند هفته پایان مییابد، کلافه و خشمگین شده است.
ترامپ که پنج ماه پیش با اطمینان از «پیروزی سریع» سخن میگفت، اکنون در باتلاقی گرفتار شده که نه راه خروج روشنی دارد و نه افقی برای پایان.
گزارش خطا
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بدبخت بیچاره، افتاد دنبال حرف نتانیاهو ، خودشو کرد منفور تاریخ
پاسخ ها
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۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
این مردک همان کسی بود که قبل انتخابات دائم می گفت اگر من بودم فلان جنگ رخ نمی داد یا اگر من بودم یک روزه اون جنگ را تموم می کردم. حالا خودش مثل بقیه رییس جمهوران جنایتکار آمریکا و بلکه جنایتکارتر از همه اونها دست به جنایت های بزرگتری زد و جنگ فرسایشی دیگری را مثل آنها آغاز کرد.
خب مثل بچه ی آدم بیاد سر میز مذاکره، سود همکاری اقتصادی ایران و ایالات متحده به اندازه ی کل مجموع این کشورهای به درد نخور عربی است، اگر واقعا اون طور که همه میگن تاجره، همین الان باید بیاد سر میز مذاکره
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ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳