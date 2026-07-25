ترامپ از جنگ با ایران کلافه و خشمگین است

وال‌استریت ژورنال مدعی شد: دونالد ترامپ با ورود جنگ ایران به پنجمین ماه خود، از طولانی شدن نبردی فرسایشی که می‌پنداشت ظرف چند هفته پایان می‌یابد، کلافه و خشمگین شده است.



به گزارش تابناک؛ وال‌استریت ژورنال مدعی شد: دونالد ترامپ با ورود جنگ ایران به پنجمین ماه خود، از طولانی شدن نبردی فرسایشی که می‌پنداشت ظرف چند هفته پایان می‌یابد، کلافه و خشمگین شده است.

ترامپ که پنج ماه پیش با اطمینان از «پیروزی سریع» سخن می‌گفت، اکنون در باتلاقی گرفتار شده که نه راه خروج روشنی دارد و نه افقی برای پایان.