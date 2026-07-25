تاسیسات بندر الحدیده هدف تجاوز سعودی قرار گرفت





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ خبرنگار المسیره در الحدیده گزارش داد: عربستان سعودی در تعدادی از حملات تجاوزکارانه خود، یکی از تأسیسات بندر الحدیده را هدف قرار داده است.



رژيم سعودی مدعی شد که مراکز نظامی انصارالله یمن در استان الحدیده را هدف قرار داده اما بندر حدیده هدف قرار نگرفته است.