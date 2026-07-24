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آخرین ویدیوی اکبر عبدی؛ گریه تلخ برای شرایط اقتصادی
پس از بدرود حیات اکبر عبدی بازیگر توانای سینمای ایران، ویدیوی صحبتهای اکبر عبدی که چند ماه در انتقاد از پرداخت یارانه یک میلیونی به جای حذف یارانه روی کالاها منتشر شده و عبدی در آن با اشک نسبت به این وضعیت گلایه میکرد، مورد توجه قرار گرفت. این ویدیو را میبینید.
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ایرانی جماعت مرده پرست است و بعد از مردن کسی تازه یادمان می آید چه آدم خوبی بود چه حرف های خوبی زده بود چه انسان وارسته ای بود و هزارتا از این حرف ها ولی وقتی زنده بود نه یادش می کردیم ونه حالش را می پرسیدیم اصلا وجود خارجی نداشت و حالا بعد از مرگش هیهات .....
خدا رحمتش کند خاطرات خوبی برایمان ساخت و لحظات شیرین و به یادماندنی خلق کرد من چون چاق هستم شباهت زیادی به خدا بیامرز می دهم و چندبن مرتبه با اینکه شهر کرمان هستم با آقای عبدی اشتباه گرفته شدم دوست داشتم او را از نزدیک می دیدم ولی تهران کجا و کرمان کجا
به هرحال خدا رحمتش کند که خلقی را می خنداند و چیزی بهتر از این برای عاقبت به خیری نیست. خدا رحمتت کند مرد😭😭💔💔
به هرحال خدا رحمتش کند که خلقی را می خنداند و چیزی بهتر از این برای عاقبت به خیری نیست. خدا رحمتت کند مرد😭😭💔💔
آقای عبدی دوستداشتنی جات اینجا خیلی خالیه. روحت شاد هنرمند بی بدیل و تکرارنشدنی.
از باز مدرسم دیر شد تا الان چقدر خاطره. مرد دوست داشتنی همیشگی. بدرود
خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی خدابه همه ی مردم ایران صبرواجربده 🖤🖤🖤