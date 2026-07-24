آخرین ویدیوی اکبر عبدی؛ گریه‌ تلخ برای شرایط اقتصادی

پس از بدرود حیات اکبر عبدی بازیگر توانای سینمای ایران، ویدیوی صحبت‌های اکبر عبدی که چند ماه در انتقاد از پرداخت یارانه یک میلیونی به جای حذف یارانه روی کالاها منتشر شده و عبدی در آن با اشک نسبت به این وضعیت گلایه می‌کرد، مورد توجه قرار گرفت. این ویدیو را می‌بینید.