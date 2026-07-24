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کد خبر:۱۳۸۶۳۵۲
کد خبر:۱۳۸۶۳۵۲
16797 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

آخرین ویدیوی اکبر عبدی؛ گریه‌ تلخ برای شرایط اقتصادی

پس از بدرود حیات اکبر عبدی بازیگر توانای سینمای ایران، ویدیوی صحبت‌های اکبر عبدی که چند ماه در انتقاد از پرداخت یارانه یک میلیونی به جای حذف یارانه روی کالاها منتشر شده و عبدی در آن با اشک نسبت به این وضعیت گلایه می‌کرد، مورد توجه قرار گرفت. این ویدیو را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اکبر عبدی ویدیو یارانه روغن کاهش قدرت خرید مردم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
8
35
پاسخ
ایرانی جماعت مرده پرست است و بعد از مردن کسی تازه یادمان می آید چه آدم خوبی بود چه حرف های خوبی زده بود چه انسان وارسته ای بود و هزارتا از این حرف ها ولی وقتی زنده بود نه یادش می کردیم ونه حالش را می پرسیدیم اصلا وجود خارجی نداشت و حالا بعد از مرگش هیهات .....
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
43
پاسخ
درود
و
بدرود!!!
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
45
پاسخ
خدا رحمتش کند خاطرات خوبی برایمان ساخت و لحظات شیرین و به یادماندنی خلق کرد من چون چاق هستم شباهت زیادی به خدا بیامرز می دهم و چندبن مرتبه با اینکه شهر کرمان هستم با آقای عبدی اشتباه گرفته شدم دوست داشتم او را از نزدیک می دیدم ولی تهران کجا و کرمان کجا
به هرحال خدا رحمتش کند که خلقی را می خنداند و چیزی بهتر از این برای عاقبت به خیری نیست. خدا رحمتت کند مرد😭😭💔💔
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
40
پاسخ
خداحافظ عزیز . . .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
41
پاسخ
آقای عبدی دوستداشتنی جات اینجا خیلی خالیه. روحت شاد هنرمند بی بدیل و تکرارنشدنی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
33
پاسخ
چرا کسی نظر ها را نمیشنود همه کر شده اند ؟ واقعا چرا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
32
پاسخ
از باز مدرسم دیر شد تا الان چقدر خاطره. مرد دوست داشتنی همیشگی. بدرود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
27
پاسخ
خدا رحمتش کنه خیلی خوب بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
18
پاسخ
خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی خدابه همه ی مردم ایران صبرواجربده 🖤🖤🖤
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
11
پاسخ
عبدی هنرمند مردمی بود و همیشه با مردم بود و انتقاداتش نیز دلسوزانه و پدرانه برای مردم بود. خدایش رحمت کن
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