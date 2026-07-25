فشار ترامپ به کردستان عراق برای جنگ با ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرنگار المیادین که در سلیمانیه حضور دارد، خبر داد واشنگتن بر رهبران منطقه کردستان عراق فشار میآورد تا مستقیماً وارد جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران شوند.
المیادین همچنین گزارش داد که دولت آمریکا به مسئولان کردستان عراق هشدار داده اگر با ایران وارد جنگ نشوند، نوع حکومت کنونی آنان (خودمختاری) را لغو کرده و تغییر خواهد داد.
به گفته این خبرنگار، ایران هم به سران کردستان درباره آغاز چنین جنگی هشدار داده و تأکید کرده اربیل باید عواقب حمایت از تجزیهطلبان ضد ایرانی را مد نظر قرار دهد.
خبرنگار المیادین همچنین خبر داد، ایران به سران کردستان هشدار داده هر گونه دست داشتن در جنگ، با پاسخ مستقیم ایران و حتی عملیات زمینی در این منطقه مواجه خواهد شد.
بابا شیخ حسینی» سرکرده گروهک تجزیهطلب «سازمان کردستان ایران» موسوم به «خبات» اخیرا خبر داد که آمریکاییها از طریق واسطهها با این گروهک ارتباط برقرار کردهاند.
نیروهای مسلح ایران به صورت روزانه و با حملات پهپادی و موشکی، در حال کوبیدن مواضع تروریستهای تجزیه طلب در منطقه کردستان به ویژه سلیمانیه و اربیل هستند.
او ادعا کرد: «هنوز تصمیم نهایی برای آغاز عملیات زمینی علیه ایران را نگرفتهایم، اما وقوع آن بسیار محتمل است. آمریکاییها از طریق کانالهایی با ما ارتباط برقرار کردهاند، اما هنوز ملاقات مستقیمی نداشتهایم».
این عنصر تجزیهطلب کُرد همچنین افزود: «آمریکاییها درباره اینکه با نظام ایران چه باید کرد و گزینههای موجود، سؤالاتی پرسیدهاند و از طریق میانجیها با ما درباره امکان همکاری در آینده گفتوگو کردهاند».
سرکرده خبات سپس صراحتا گفت که این گروهک به دنبال حمایت تسلیحاتی، از جمله سلاح، مواد منفجره و تجهیزات پیشرفته از آمریکا است».