ترامپ خطاب به اتحادیه اروپا: تاوان سنگینی خواهید داد!
به گزارش تابناک به نقل از ایندیپندنت، رئیسجمهور آمریکا تهدید کرد که در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای جریمه یک میلیارد دلاری گوگل بهدلیل نقض قوانین رقابت در فضای آنلاین، تعرفههای «قابلتوجهی» علیه اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد.
این نخستین اقدام بزرگ اتحادیه اروپا علیه گوگل بر اساس قانون بازارهای دیجیتال است؛ قانونی که با هدف مهار قدرت شرکتهای بزرگ فناوری تصویب شده است. اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که گوگل در نتایج جستوجو، برنامهها و خدمات خود را بر رقبایش ترجیح داده است.
ترامپ، اتحادیه اروپا را متهم کرد که «مستقیما شرکتهای بزرگ آمریکایی را هدف قرار داده است» و به جریمههای قبلی علیه اپل، متا و آمازون نیز اشاره کرد.
وی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اتحادیه اروپا بهای بسیار سنگینی بابت این اقدام غیرقانونی و بهشدت غیراخلاقی خواهد پرداخت؛ اقدامی که بارها درباره آن به آنها هشدار داده بودم. این جریمهها بهطور کامل لغو خواهند شد و انتظار داریم در اولین فرصت ممکن، تعرفهای قابلتوجه علیه اتحادیه اروپا اعمال شود.»
کمیسیون اروپا دو جریمه علیه گوگل صادر کرده است؛ نخست، ۴۶۰ میلیون یورو بهدلیل اینکه گوگل در نتایج جستوجو، خدمات خود برای رزرو پرواز و هتل را بر خدمات رقبا ترجیح داده است. دوم، ۴۳۰ میلیون یورو بهدلیل قوانین فروشگاه «گوگل پلی» که تنها پیشنهادهای موجود در بازار اختصاصی گوگل را نمایش میداد و گزینههای ارزانتر موجود در سایر فروشگاهها را به کاربران نشان نمیداد.
ترامپ همچنین روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد دهها کشور را با تعرفههای جدید هدف قرار دهد و برای واردات از ۶۰ کشور، از جمله انگلیس، تعرفههایی بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد وضع کند.
این تعرفههای جدید تنها چند ساعت پیش از پایان اعتبار تعرفههای موقت ۱۰ درصدی که پیشتر نیز بر کالاهای انگلیسی اعمال شده بود، اعلام شدند.
این تعرفهها پس از آن معرفی شدند که دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه نظام قبلی تعرفههای وارداتی ترامپ را لغو کرد. ترامپ اکنون در تلاش است با استفاده از یک قانون تجاری مصوب سال ۱۹۷۴، نظامی پایدارتر برای اعمال تعرفهها ایجاد کند.