اکبر عبدی
اکبر عبدی، بازیگر ماندگار سینما و تلویزیون ایران، پس از بیش از چهار دهه فعالیت هنری درگذشت. هنرمندی که با بازیهای بهیادماندنی، تسلط بر لهجههای گوناگون و خلق شخصیتهای ماندگار، جایگاهی ویژه در حافظه سینمای ایران یافت و لبخند را برای نسلهای مختلف به یادگار گذاشت.
گزارش خطا
پسندها:
11
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی:
غیر قابل انتشار:
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی:
غیر قابل انتشار:
ناشناس
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۵۲
خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی انشاءالله سر سفره ی اهل بیت علیهم السلام مهمان باشند خدا به خانوادهی محترمشان صبرواجربده 😔😔😔🖤🖤🖤💐💐💐
سعید
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۴
بنام خدا
روح مطهر استاد عبدی شاد .خداوند سبحان از ایشان راضی باشد. که دل مردم غیور ایران عزیز را همیشه شاد میکرد .علی رغم ناراحتی ها و مشکلاتی که برای این هنرمند فرهیخته پیش آمده بود..روحش شاد ویادش گرامیباد
روح مطهر استاد عبدی شاد .خداوند سبحان از ایشان راضی باشد. که دل مردم غیور ایران عزیز را همیشه شاد میکرد .علی رغم ناراحتی ها و مشکلاتی که برای این هنرمند فرهیخته پیش آمده بود..روحش شاد ویادش گرامیباد
ناشناس
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۱
رحمت خدا بر عموی کل ایران عمو اکبر عبدی عزیز. مردی که حرمت شناس بود . حرمت پدر را نگه داشت، حرمت خون برادر شهید را نگه داشت و حتی حرمت نقش هایی را که بازی می کرد نگه داشت. برای عمو اکبر انشالله از این خوشی بیشتر نمیشه. در آسمان مرحوم پدر و برادر شهیدش منتظرش هستند و از این دنیا هم با میلیون ها فاتحه و صلوات بدرقه میشه. خدانگهدارت باشه عموی خنده ایران.
امین
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷
خداوند این برادر شهید را با شهدا مهشور و همنشین صالحین قرار دهد.