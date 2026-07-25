اکبر عبدی

اکبر عبدی، بازیگر ماندگار سینما و تلویزیون ایران، پس از بیش از چهار دهه فعالیت هنری درگذشت. هنرمندی که با بازی‌های به‌یادماندنی، تسلط بر لهجه‌های گوناگون و خلق شخصیت‌های ماندگار، جایگاهی ویژه در حافظه سینمای ایران یافت و لبخند را برای نسل‌های مختلف به یادگار گذاشت.