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کد خبر: ۱۳۸۶۳۴۲
بازدید: ۲۳۸۰۴
نظرات: ۱۵

اکبر عبدی

اکبر عبدی، بازیگر ماندگار سینما و تلویزیون ایران، پس از بیش از چهار دهه فعالیت هنری درگذشت. هنرمندی که با بازی‌های به‌یادماندنی، تسلط بر لهجه‌های گوناگون و خلق شخصیت‌های ماندگار، جایگاهی ویژه در حافظه سینمای ایران یافت و لبخند را برای نسل‌های مختلف به یادگار گذاشت.

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برچسب‌ها:
اکبر عبدی بازیگر کمدین شخصیت پرتره عکس پرتره هنرمند
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی:
غیر قابل انتشار:
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی:
غیر قابل انتشار:
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۷
روحش قرین شادی
پاسخ
19
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۵۲
خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی انشاءالله سر سفره ی اهل بیت علیهم السلام مهمان باشند خدا به خانواده‌ی محترمشان صبرواجربده 😔😔😔🖤🖤🖤💐💐💐
پاسخ
27
3
سعید
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۴
بنام خدا
روح مطهر استاد عبدی شاد .خداوند سبحان از ایشان راضی باشد. که دل مردم غیور ایران عزیز را همیشه شاد میکرد .علی رغم ناراحتی ها و مشکلاتی که برای این هنرمند فرهیخته پیش آمده بود..روحش شاد ویادش گرامیباد
پاسخ
28
2
مصطفی
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۶
خدا رحمت کنه
پاسخ
25
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۱
علی دایی سینمای ایران ...
پاسخ
13
9
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۱
رحمت خدا بر عموی کل ایران عمو اکبر عبدی عزیز. مردی که حرمت شناس بود . حرمت پدر را نگه داشت، حرمت خون برادر شهید را نگه داشت و حتی حرمت نقش هایی را که بازی می کرد نگه داشت. برای عمو اکبر انشالله از این خوشی بیشتر نمیشه. در آسمان مرحوم پدر و برادر شهیدش منتظرش هستند و از این دنیا هم با میلیون ها فاتحه و صلوات بدرقه میشه. خدانگهدارت باشه عموی خنده ایران.
پاسخ
26
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۵
عزیزم
پاسخ
7
3
امین
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷
خداوند این برادر شهید را با شهدا مهشور و همنشین صالحین قرار دهد.
پاسخ
13
5
mojtaba
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۹
روحت شاد مرد شاد ایران زمین.
پاسخ
10
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴
روحشان شاد و یادشان گرامی باد
پاسخ
8
1