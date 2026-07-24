صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری اکبر عبدی

پیکر اکبر عبدی، چهارم مردادماه از مقابل تالار وحدت به سمت منزل ابدی بدرقه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۴۰
| |
7372 بازدید
|
۴
اکبر عبدی

به گزارش تابناک، مسعود نجفی، مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی درباره تاریخ مراسم خاکسپاری به ایسنا گفت: ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه، چهارم مرداد مراسم تشییع زنده‌یاد اکبر عبدی از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود و پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.

اکبر عبدی از چهره‌های نامدار بازیگری ایران شامگاه جمعه دوم مرداد ۱۴۰۵ از دنیا رفت.

او اوایل خرداد امسال پس از حدود ۲۰ روز بستری بودن بر اثر سکته قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران مرخص شد و به منزل برگشت ولی در. فاصله‌ای نه چندان طولانی از آن درگذشت.

این بازیگر ۶۶ ساله که از دهه ۱۳۵۰ فعالیت هنری خود را آغاز کرده بود نقش‌های ماندگاری را در سینما ثبت کرده است.

فیلم‌های «مردی که موش شد»، «اجاره نشین‌ها»، «گراند سینما»، «هنرپیشه»، «مادر»، «دزد عروسک‌ها»، «ای ایران»، «سفر جادویی»، «دلشدگان»، ‌ «مرد آفتابی»، «قاعده بازی»، «اخراجی‌ها» و «خوابم می‌آد» تنها بخشی از حدود ۸۰ فیلم سینمایی این بازیگر است.

«محله بروبیا»، «محله بهداشت»، «باز مدرسه‌م دیر شد»، «امام علی (ع)»، «به سوی افتخار»، «زیر آسمان شهر»، «معصومیت از دست رفته»، «شوق پرواز» و «در چشم باد» از جمله سریال‌های معروف اکبر عبدی بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اکبر عبدی بازیگر بازیگر سینما خانه سینما مراسم تشییع تالار وحدت
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام سید حسن خمینی برای درگذشت اکبر عبدی
سیمرغی که دیر به اکبر عبدی رسید
اکبر عبدی درگذشت
ماجرای احوالپرسی رهبر شهید از مرحوم اکبر عبدی
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟
جزئیات مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی
پیام پزشکیان برای درگذشت اکبر عبدی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
3
پاسخ
خدا بیامرزتش روحش شاد ودر آرامش ابدی و قرین رحمت الهی انشاءالله سر سفره ی اهل بیت علیهم السلام مهمان باشند خدا به همه ی مردم ایران صبرواجربده عمواکبربی شیله پیله مردخانواده بود همسری مهربان وپدری مهربان وپدربزرگی مهربان تورفتی دگرماه وآئینه خداحافظ بغض توسینه خداحافظ 🖤🖤🖤😭😭😭🌹🌷🥀🌴🌲😔😞😪🍂🌾💐💐💐🫡
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
خداحافظ عمواکبرعزیزمابجزخوبیازتوندیدیم ونشنیدیم خدابه همه صبربده 🫡💐🍂🌾😔😞😪😭🖤🖤🖤🌷🌹🥀🌴🌲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
3
پاسخ
😔😞😪😭🖤🖤🖤💐💐💐🫡🫡🫡🍂🌾🍁
ناصریه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
3
پاسخ
بخاطر لبخندهایی که در طول این سالها برای کارهای شما زدیم ممنون روحت شاد.
آخرین اخبار
چندین انفجار شدید در میدان نفتی جمبور
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oeK
tabnak.ir/005oeK