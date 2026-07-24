زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری اکبر عبدی

پیکر اکبر عبدی، چهارم مردادماه از مقابل تالار وحدت به سمت منزل ابدی بدرقه خواهد شد.

به گزارش تابناک، مسعود نجفی، مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی درباره تاریخ مراسم خاکسپاری به ایسنا گفت: ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه، چهارم مرداد مراسم تشییع زنده‌یاد اکبر عبدی از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود و پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.

اکبر عبدی از چهره‌های نامدار بازیگری ایران شامگاه جمعه دوم مرداد ۱۴۰۵ از دنیا رفت.

او اوایل خرداد امسال پس از حدود ۲۰ روز بستری بودن بر اثر سکته قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران مرخص شد و به منزل برگشت ولی در. فاصله‌ای نه چندان طولانی از آن درگذشت.

این بازیگر ۶۶ ساله که از دهه ۱۳۵۰ فعالیت هنری خود را آغاز کرده بود نقش‌های ماندگاری را در سینما ثبت کرده است.

فیلم‌های «مردی که موش شد»، «اجاره نشین‌ها»، «گراند سینما»، «هنرپیشه»، «مادر»، «دزد عروسک‌ها»، «ای ایران»، «سفر جادویی»، «دلشدگان»، ‌ «مرد آفتابی»، «قاعده بازی»، «اخراجی‌ها» و «خوابم می‌آد» تنها بخشی از حدود ۸۰ فیلم سینمایی این بازیگر است.

«محله بروبیا»، «محله بهداشت»، «باز مدرسه‌م دیر شد»، «امام علی (ع)»، «به سوی افتخار»، «زیر آسمان شهر»، «معصومیت از دست رفته»، «شوق پرواز» و «در چشم باد» از جمله سریال‌های معروف اکبر عبدی بود.