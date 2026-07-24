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پیام پزشکیان برای درگذشت اکبر عبدی

رئیس جمهور در پیامی درگذشت زنده یاد اکبر عبدی چهره بی‌بدیل عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون کشور را به خانواده وی، جامعه شریف هنری کشور و تمام هم میهنانی که با خاطره آثارش زیسته‌اند تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۳۹
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10602 بازدید
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۵
مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد اکبر عبدی بازیگر توانا،صاحب سبک  چهره بی‌بدیل عرصه تئاتر،سینما و تلویزیون کشور که طی چند دهه نقش آفرینی بی‌نظیر بخشی از حافظه جمعی و عاطفی ملت ایران را به نام خویش رقم زد، تصریح کرد: این هنرمند نام‌آشنا و مردمی با استعدادی خدادادی، منشی بی‌ادعا و درکی عمیق از جان‌مایه فرهنگ ایرانی، بر صحیفه هنر این مرزوبوم خوش درخشید و سال‌های متمادی، شهد لبخند و امید را بر لب‌ها و دل‌های پرمهر مردم این دیار نشاند.

وی افزود: دفتر تاریخ هنر این سرزمین، نام و یاد استاد اکبر عبدی را در زمره سرمایه‌های به‌یادماندنی و ارکان ماندگار فرهنگ و هنر ایران‌زمین ثبت خواهد کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

زنده‌یاد اکبر عبدی؛ بازیگر توانا، صاحب‌سبک و چهره بی‌بدیل عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون کشور، طی چند دهه نقش‌آفرینی بی‌نظیر، بخشی از حافظه جمعی و عاطفی ملت ایران را به نام خویش رقم زد. این هنرمند نام‌آشنا و مردمی با استعدادی خدادادی، منشی بی‌ادعا و درکی عمیق از جان‌مایه فرهنگ ایرانی، بر صحیفه هنر این مرزوبوم خوش درخشید و سال‌های متمادی، شهد لبخند و امید را بر لب‌ها و دل‌های پرمهر مردم این دیار نشاند.

توانمندی شگفت‌انگیز و انعطاف‌پذیری خیره‌کننده این معلم عرصه بازیگری در آفرینش نقش‌های متنوع و ماندگار، و هنرنمایی استادانه در تلفیق درام و کمدی، به‌حق او را به «مرد هزارچهره» سینمای ایران بدل ساخت. حافظه تاریخی مردم ما هرگز نقش‌آفرینی‌های خاطره‌انگیز او را از یاد نخواهد برد؛ از صمیمیت معصومانه در «باز مدرسه‌ام دیر شد» تا ایفای نقش عمیق و جاودانه در شاهکار «مادر»، و درخشش تحسین‌برانگیز در آثاری چون «اجاره‌نشین‌ها»، «آدم‌برفی»، «ای ایران» و...؛ این همه، از او هنرمندی مردمی ساخت که بی‌هیچ تکلفی، قلب مخاطبان خویش را تسخیر می‌کرد و آنان را با جانِ نقش‌های خویش همراه می‌ساخت.

دفتر تاریخ هنر این سرزمین، نام و یاد استاد اکبر عبدی را در زمره سرمایه‌های به‌یادماندنی و ارکان ماندگار فرهنگ و هنر ایران‌زمین ثبت خواهد کرد.

اینجانب فقدان این استاد گرانقدر و چهره محبوب ساحت بازیگری را به خانواده محترم و سوگوار ایشان، جامعه شریف هنری کشور و تمامی هم‌میهنانی که با خاطره آثارش زیسته‌اند، تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، آمرزش و آرامش ابدی و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسألت دارم.

مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیام تسلیت اکبر عبدی بازیگر بازیگر سینما
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
14
پاسخ
حیف. روحش شاد.
سروش رضائیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
12
پاسخ
استاد عبدی، درود و سپاس از همه خاطراتی خوبی که برایمان خلق کردی، جای همیشه در قلب و ذهنمان ماندگار خواهد بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
4
پاسخ
عضی انسان ها قرن ها طول خواهد کشید تا مثل و مانند آنها زاده شود زود رفتی انگار برای رفتن عجله داشتی مثل اون موقع ها که مدرسه ات دیر شده بود روحت شاد همیشه به یادت هستیم ،🙏🙏🙏🙏🙏
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
0
پاسخ
کاش آقای پزشکیان بیشتر بهش میرسیذند😭🖤🌹🌷🥀
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
خداروشکر ایشون مشکل مالی نداشتند که نیاز به رسیدگی رییس جمهور داشته باشند خودشون گفتند برای وراثم پول خوبی گذاشتم خدا رحمتشون گنه باز هم مدرسه ام دیر شد
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