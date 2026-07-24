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کد خبر:۱۳۸۶۳۳۸
کد خبر:۱۳۸۶۳۳۸
12822 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

لحظات بازداشت ماساژور پزشکی را می‌بینید

صلاح یکتا که با کلیپ‌های شکستن قولنج در ایران و امارات در اینستاگرام مشهور شده، بازداشت شد. تصاویر صداوسیما از بازداشت این شخص را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر صلاح یکتا ویدیو شکستن قولنج
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
14
پاسخ
آفرین مملکت اگه اینجوری جلو می رفت الان اوضاع ما این نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
10
پاسخ
مجری قانون خودش نقض قانون کرده و از ارائه مجوز کتبی خودداری میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
3
پاسخ
از وقتی یادمونه همین کارا رو دلاک های حمام انجام میدادن و هنوز صدها شکسته بند تحربی در حال کارند، اگه قراره گیر بدین سراغ دکتر علفی ها هم برید
لایو
|
United States of America
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
اینکه لایو گذاشته کجاش زندانه
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