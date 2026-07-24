لحظات بازداشت ماساژور پزشکی را می‌بینید صلاح یکتا که با کلیپ‌های شکستن قولنج در ایران و امارات در اینستاگرام...

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چرا واکسن‌ستیزها هنوز خطرسازند؟ واکسن‌ستیزی پدیده‌ای تازه نیست و از زمان ادوارد جنر، پیشگام واکسن آبله،...

واقعیت علمی صدای شکستن قلنج مفاصل در این ویدیو توضیح داده می‌شود هنگام شکستن قلنج مفاصل چه اتفاقی در بدن...

تاثیر آروغ گاوها روی تغیرات اقلیمی گاوها سهم قابل توجهی در انتشار متان دارند؛ گازی گلخانه‌ای که عمدتاً از...

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روایت نگران کننده مقام مسئول از وضعیت بحرانی دارو احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره...

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آمار وحشتناک از مبتلایان به ایدز در ایران آمار فاجعه بار جدید از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره شمار مبتلایان...

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مردی که 22 سال است نخوابیده همه‌چیز با یک شوک شروع شد؛ بیست‌ودو سال است که شب‌ها برای آقای قاسم...

«سوپر بینی» یک روس سوژه جهانی شد! یک تصادف رانندگی ساده در روسیه کافی بود تا بینی بزرگ و غیرمعمول یک مرد،...