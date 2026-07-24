نبض خبر
لحظات بازداشت ماساژور پزشکی را میبینید
صلاح یکتا که با کلیپهای شکستن قولنج در ایران و امارات در اینستاگرام مشهور شده، بازداشت شد. تصاویر صداوسیما از بازداشت این شخص را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر صلاح یکتا ویدیو شکستن قولنج
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مجری قانون خودش نقض قانون کرده و از ارائه مجوز کتبی خودداری میکنه
از وقتی یادمونه همین کارا رو دلاک های حمام انجام میدادن و هنوز صدها شکسته بند تحربی در حال کارند، اگه قراره گیر بدین سراغ دکتر علفی ها هم برید