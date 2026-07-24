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کد خبر:۱۳۸۶۳۳۷
کد خبر:۱۳۸۶۳۳۷
17233 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

جزئیات مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی

مسعود ده نمکی کارگردان سینما اعلام کرد احتمالا یکشنبه صبح از مقابل تالار وحدت مراسم تشییع انجام خواهد شد. پس از توضیحات ده نمکی رسماً اعلام شد پیکر اکبر عبدی ساعت 9:30 صبح روز یکشنبه، چهارم مرداد از مقابل تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
2
پاسخ
خدا بیامرزتش روحش شاد ودر آرامش ابدی و قرین رحمت الهی امسال جشن تولدش روبرسرمزارش برپامیکنند
بهار
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
هرگز نمیردآنکه دلش زنده شد به عشق ،ثبت است برجریده عالم دوام ما.روهش شاد،یادش گرامی،بهشت جاویدان جایگاهش
ی نفر
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
اصلا باورم نمیشه که فوت کردن من با فیلم دزد عروسکها و ادم برفی خاطره دارم و امید است که در اذامش و باشد
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