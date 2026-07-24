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جزئیات مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی
مسعود ده نمکی کارگردان سینما اعلام کرد احتمالا یکشنبه صبح از مقابل تالار وحدت مراسم تشییع انجام خواهد شد. پس از توضیحات ده نمکی رسماً اعلام شد پیکر اکبر عبدی ساعت 9:30 صبح روز یکشنبه، چهارم مرداد از مقابل تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.
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برچسبها:نبض خبر اکبر عبدی مسعود ده نمکی ویدیو
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خدا بیامرزتش روحش شاد ودر آرامش ابدی و قرین رحمت الهی امسال جشن تولدش روبرسرمزارش برپامیکنند
هرگز نمیردآنکه دلش زنده شد به عشق ،ثبت است برجریده عالم دوام ما.روهش شاد،یادش گرامی،بهشت جاویدان جایگاهش