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تکذیب حمله موشکی آمریکا به زیرساخت‌های مرزی شلمچه

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان حمله دشمن تروریستی آمریکایی را به زیرساخت‌های مرزی شلمچه تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۳۶
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به گزارش تابناک، ولی الله حیاتی شامگاه جمعه دوم مرداد به رسانه‌ها، گفت: برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حمله دوباره رژیم جنایتکار آمریکا به زیرساخت‌های مرزی شلمچه صحت نداشته و تکذیب می‌شود.

او تاکید کرد: از مردم درخواست می‌شود اخبار درست و دقیق را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نداشته باشند.

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