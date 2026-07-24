معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان حمله دشمن تروریستی آمریکایی را به زیرساخت‌های مرزی شلمچه تکذیب کرد.

به گزارش تابناک، ولی الله حیاتی شامگاه جمعه دوم مرداد به رسانه‌ها، گفت: برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حمله دوباره رژیم جنایتکار آمریکا به زیرساخت‌های مرزی شلمچه صحت نداشته و تکذیب می‌شود.

او تاکید کرد: از مردم درخواست می‌شود اخبار درست و دقیق را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نداشته باشند.