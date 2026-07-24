حدادعادل: رهبر جدید، گلابِ وجود رهبر شهید است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مراسم بزرگداشت قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی عصر جمعه دوم مرداد در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با حضور پرشور مردم، مسئولان و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی برگزار شد. در این مراسم، یاد و خاطره رهبر شهید گرامی داشته شد و حاضران با قرائت قرآن، مرثیهسرایی و ذکر صلوات، ارادت خود را به ایشان ابراز کردند.
در حاشیه این مراسم، خبرنگار ایسنا از غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره ابعاد شخصیتی رهبر شهید پرسید. حدادعادل که بهوضوح تحت تأثیر فضای مراسم قرار داشت، لحظاتی سکوت کرد و سپس با صدایی آمیخته به بغض گفت: رهبر جدید، گلابِ وجود رهبر شهید است.
این جمله با واکنش احساسی حاضران همراه شد. بسیاری از شرکتکنندگان با ذکر صلوات و اشک، ارادت خود را به رهبر شهید و ادامه راه ایشان ابراز کردند و فضای معنوی حرم بیش از پیش رنگ و بوی دلدادگی به خود گرفت.
مراسم بزرگداشت قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی تا غروب جمعه ادامه یافت و حضور گسترده اقشار مختلف مردم در کنار مسئولان، جلوهای از قدردانی و وفاداری به آرمانهای رهبر شهید را به نمایش گذاشت. در این میان، جمله کوتاه حدادعادل به یکی از ماندگارترین بخشهای این مراسم تبدیل شد.