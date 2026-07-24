صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

«صلاح یکتا» چهره مشهور «شکستن قولنج» بازداشت شد

چهره شناخته‌شده فضای مجازی که با انتشار ویدئوهای «شکستن قولنج» در ایران و امارات به شهرت رسیده است، روز گذشته بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۳۰
| |
14402 بازدید
|
۳
صلاح یکتا

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری اصفهان سبز، صلاح یکتا، چهره شناخته‌شده فضای مجازی که با انتشار کلیپ‌های مربوط به «شکستن قولنج» در ایران و امارات در شبکه اجتماعی اینستاگرام به شهرت رسیده است، روز گذشته به اتهام دخالت در امور پزشکی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، بازداشت وی به دستور بازپرس ویژه جرائم پزشکی انجام شده و این فرد هم‌اکنون در بازداشتگاه به سر می‌برد و مرکز وی نیز پلمب شد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده، اتهامات مطرح‌شده یا زمان برگزاری جلسات رسیدگی قضایی منتشر نشده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صلاح یکتا شکستن قولنج مداخلات پزشکی بازداشت جرایم پزشکی
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد
لحظات بازداشت ماساژور پزشکی را می‌بینید
عوارض شکستن قولنج چیست؟
پزشک‌نماهایی که نه زندانی می‌شوند و نه جریمه‌!
قطع نخاع نوزاد ۵ ماهه بر اثر شکستن قلنج!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
24
پاسخ
با این به اصطلاح پزشکان جراحی زیبایی که بدن بیمارانشون رو توی اینستاگرام برای تبلیغ نشون میدن، نمیخوایین برخورد کنید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
23
پاسخ
یارو تا کلینیک هم باز کرده تازه یادتون افتاده غیرقانونی بوده
ناشناس
|
Finland
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
7
پاسخ
با سالنا زیبایی چرا برخورد نمیکنید که راحت تزریق و....؟؟؟
آخرین اخبار
چندین انفجار شدید در میدان نفتی جمبور
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oeA
tabnak.ir/005oeA