«صلاح یکتا» چهره مشهور «شکستن قولنج» بازداشت شد

چهره شناخته‌شده فضای مجازی که با انتشار ویدئوهای «شکستن قولنج» در ایران و امارات به شهرت رسیده است، روز گذشته بازداشت شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری اصفهان سبز، صلاح یکتا، چهره شناخته‌شده فضای مجازی که با انتشار کلیپ‌های مربوط به «شکستن قولنج» در ایران و امارات در شبکه اجتماعی اینستاگرام به شهرت رسیده است، روز گذشته به اتهام دخالت در امور پزشکی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، بازداشت وی به دستور بازپرس ویژه جرائم پزشکی انجام شده و این فرد هم‌اکنون در بازداشتگاه به سر می‌برد و مرکز وی نیز پلمب شد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده، اتهامات مطرح‌شده یا زمان برگزاری جلسات رسیدگی قضایی منتشر نشده است.