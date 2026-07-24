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توضیح قوه قضائیه درباره وضعیت فروشگاه‌های ساعدی‌نیا

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: شعبات ساعدی‌نیا همچنان پلمب است، همچنین هیچ امکانی برای فعالیت ندارد و موضوع مصادره اموال در حال رسیدگی قضایی نهایی است.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۲۷
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7154 بازدید
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قوه قضائیه

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، از ساعتی پیش تصویری در فضای مجازی منتشر شده که فردی عنوان می‌کند شعبات ساعدی‌نیا باز شده و در حال فعالیت هستند.

براساس این گزارش، انتشار این ویدیو که اصالت آن با توجه به فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی قابل تایید نیست و اعلام ادعای باز شدن شعب ساعدی‌نیا باعث شد که موضوع از دادگستری استان قم مورد سوال واقع شود.

بنابر کسب اطلاع صورت گرفته از دادگستری استان قم که این پرونده در آن مرجع قضایی در حال رسیدگی است، هیچگونه مجوز بازگشایی و یا فعالیت مجدد برای شعب ساعدی‌نیا صادر نشده است و شعبات این برند تجاری همچنان پلمب هستند.

همچنین موضوع مصادره اموال در دادگاه در حال رسیدگی جهت صدور حکم نهایی است.

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برچسب ها
قوه قضائیه ساعدی نیا محکومیت فروشگاه ها پلمب اعتراضات دی ماه اغتشاشات مصادره اموال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
1
پاسخ
کار غلطی است.
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