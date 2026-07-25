صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

وقوع ۳ انفجار شدید در پایگاه آمریکایی الجفیر بحرین

منابع عربی از شنیده‌شدن صدای انفجار و به‌صدادرآمدن آژیرهای هشدار در بحرین خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۲۶
| |
8578 بازدید
|
۱

وقوع ۳ انفجار شدید پایگاه آمریکایی الجفیر در بحرین را لرزاند

به گزارش تابناک؛ شبکه خبری المیادین از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین خبر داد. احتمال می‌رود پایگاه‌های آمریکا در این کشور عربی هدف حمله قرار گرفته باشند. 
منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید در سلیمانیه در شمال عراق گزارش می‌دهند.

 برخی منابع گزارش می دهند که مقر احزاب تجزیه طلب هدف حمله جدید قرار گرفته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مشاهدات میدانی حملات موشکی ارتش آمریکا انفجار
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حملاتی به پایگاه‌ آمریکا در اربیل عراق
ادعای سفیر کویت در آمریکا در واکنش به خبر وال استریت ژورنال
تخریب کامل مرکز ذخیره سازی مهمات آمریکا در اردن
حملۀ ارتش تروریست آمریکا به یک کشتی
بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان با ۳۶ کشته و زخمی
تصاویر انهدام سرورهای آمازون مرتبط با ارتش آمریکا
هشدار سپاه پاسداران به رژیم پادشاهی انگلیس
شنیده شدن صدای ۵ انفجار پیاپی در آسمان اربیل
توضیح درباره صدای انفجارهای اطراف بهمئی
کویت گذرگاه مرزی با عراق را بست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
6
پاسخ
منبع درد آمریکا بحرین و کویت نیستن.
آخرین اخبار
چندین انفجار شدید در میدان نفتی جمبور
احضار کاردار موقت اوکراین به وزارت خارجه ایران
شائبه‌ای که بوکس ایران را تهدید می‌کند؛ برگزاری انتخابی تیم ملی به جای رینگ در اتاق وزیر ورزش؟
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
زیرساخت‌های آمریکا در اربیل تقریباً به‌طور کامل نابود شده است
هشدار سخنگوی سپاه به انگلیس درباره همراهی با آمریکا
سقوط پهپاد در نزدیکی منزل وزیر جنجالی صهیونیست
ادعای کویت درباره عملیات نظامی علیه ایران
طلسم ۵۴ ساله هاکی چمن ایران شکست
واکنش به تعرض اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر
پیام سردار قاآنی برای رفع محاصره ۱۱ ساله یمن
زخمی شدن ۲۱ نفر در آتش سوزی مهیب نیویورک
دستگیری اعضای شبکه مرتبط با رسانه‌های معاند
ترامپ: اگر به ۱۰۰٪ خواسته‌هایمان نرسیم، به جنگ بازمی‌گردیم
واکنش عجیب به پاداش ۱۴۰ میلیاردی قلعه‌نویی: ناچیز است!
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۸۰ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۷۹ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۶ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۸ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار را مهار نکرد/ با این سیاست، دلار ۲۵۰ هزار تومانی هم دور نیست!  (۵۱ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oe6
tabnak.ir/005oe6