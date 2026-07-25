وقوع ۳ انفجار شدید در پایگاه آمریکایی الجفیر بحرین
منابع عربی از شنیدهشدن صدای انفجار و بهصدادرآمدن آژیرهای هشدار در بحرین خبر میدهند.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۲۶| |
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به گزارش تابناک؛ شبکه خبری المیادین از شنیده شدن صدای انفجار در بحرین خبر داد. احتمال میرود پایگاههای آمریکا در این کشور عربی هدف حمله قرار گرفته باشند.
منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید در سلیمانیه در شمال عراق گزارش میدهند.
برخی منابع گزارش می دهند که مقر احزاب تجزیه طلب هدف حمله جدید قرار گرفته است.
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