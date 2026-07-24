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کد خبر:۱۳۸۶۳۲۵
کد خبر:۱۳۸۶۳۲۵
14398 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

سخنان پزشکیان که صداوسیما سانسور کرد

سخنان مسعود پزشکیان درباره اخذ مجوز از رهبر شهید انقلاب برای مذاکره پس از سخنرانی ایشان که صداوسیما نصف پخش کرد را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا رهبر انقلاب شهید آیت الله خامنه ای نه جنگ نه صلح
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
11
پاسخ
ضمن تشکر از دست اندرکاران ، فقط تایم ش کمه ، لطفا تایم و زمان و وقت برنامه را زیاد کنید .!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
20
16
پاسخ
والا همینم که میذاره زیادیه
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
5
6
پاسخ
با سلام و احترام
نمیدونم کدوم بخش خبری رو میگن سانسور کرده ولی من این بخش رو نمیدونم از کدوم شبکه ولی از تلویزیون دیدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
14
24
پاسخ
آقای پزشکیان به دفعات نشون دادند که انسان صادقی هستند. صداوسیما هم به دفعات نشون داده که میانه خوبی با صداقت نداره و تقریبا عموم جامعه هم به این موضوع واقفه. اینکه چنین موضوعی رو اجازه پخش بهش ندادند باید بگم سخنرانی های دیگری هم بوده که شخص مورد نظر از رهبری نقل قول کردند و پخش شده و سانسور هم نشده. این نشون میده دیدگاه آدمهایی که دکمه STOP در پخش صداوسیما در دستشون هست کاملا سلیقه ای و میلی و نه ملی هست، لطفا از سازمانی که برای مردم دیگه وجود خارجی نداره دفاع نکنید و این برای وجه شما هم خوب نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
امیدوارم از صداقت انسانهای صادق لذت برده و حظ روزافزونی از این صداقت برای شما و خانواده ی محترم فراهم گردد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
13
14
پاسخ
با این کارها محبوبیت پزشکیان کم نمی شود. بلکه بی اعتمادی مردم به صدا و سیما (اگر اصلا اعتمادی باقی مانده باشد) زیاد می شود. به قول حافظ عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.
مهدی
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
0
پاسخ
تورم‌زایی رو تا کجا میخواهید ادامه دهید؟
بی‌حجابی لجام گسیخته رو نمیخواهید جمع کنید؟
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