نبض خبر
سخنان پزشکیان که صداوسیما سانسور کرد
سخنان مسعود پزشکیان درباره اخذ مجوز از رهبر شهید انقلاب برای مذاکره پس از سخنرانی ایشان که صداوسیما نصف پخش کرد را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا رهبر انقلاب شهید آیت الله خامنه ای نه جنگ نه صلح
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ضمن تشکر از دست اندرکاران ، فقط تایم ش کمه ، لطفا تایم و زمان و وقت برنامه را زیاد کنید .!
با سلام و احترام
نمیدونم کدوم بخش خبری رو میگن سانسور کرده ولی من این بخش رو نمیدونم از کدوم شبکه ولی از تلویزیون دیدم
نمیدونم کدوم بخش خبری رو میگن سانسور کرده ولی من این بخش رو نمیدونم از کدوم شبکه ولی از تلویزیون دیدم
آقای پزشکیان به دفعات نشون دادند که انسان صادقی هستند. صداوسیما هم به دفعات نشون داده که میانه خوبی با صداقت نداره و تقریبا عموم جامعه هم به این موضوع واقفه. اینکه چنین موضوعی رو اجازه پخش بهش ندادند باید بگم سخنرانی های دیگری هم بوده که شخص مورد نظر از رهبری نقل قول کردند و پخش شده و سانسور هم نشده. این نشون میده دیدگاه آدمهایی که دکمه STOP در پخش صداوسیما در دستشون هست کاملا سلیقه ای و میلی و نه ملی هست، لطفا از سازمانی که برای مردم دیگه وجود خارجی نداره دفاع نکنید و این برای وجه شما هم خوب نیست.
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
با این کارها محبوبیت پزشکیان کم نمی شود. بلکه بی اعتمادی مردم به صدا و سیما (اگر اصلا اعتمادی باقی مانده باشد) زیاد می شود. به قول حافظ عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند.