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واکنش صداوسیما به بیانیه شورای‌ اطلاع‌رسانی دولت

روابط‌عمومی سازمان صداوسیما درواکنش به بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۲۲
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7037 بازدید
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۱۲
صداوسیما

به گزارش تابناک، در این بیانیه آمده است: "به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی بر اساس رسالت قانونی و ماموریت ذاتی، همواره خود را مقید به حفظ انسجام ملی حول رهبری حکیم نظام و موظف به همکاری و هماهنگی با همه دستگاه‌ها، به‌ویژه دولت محترم و خدمتگزار، می‌داند و در شرایط تاریخی و حساسی که کشور عزیزمان در معرض تهاجم وحشیانه دشمنان این آب‌وخاک قرار دارد و بیش‌ازپیش نیازمند آرامش و وحدت صفوف است، بر رعایت دقیق الزامات وحدت کلمه اصرار دارد.

نمایش واقعی هم‌داستانی همه مسوولان در راستای خدمت به مردم، ارسال پیام اقتدار به دشمنان و جلوگیری از القای ناصواب و غیرواقعی دوگانگی در مواضع عالی کشور و پرهیز از ترسیم سیمای متشتت از ارکان مدیریت کشور، از جمله امور بسیار مهمی است که رسانه ملی خود را موظف به رعایت آن می داند و کمترین لغزش و کوتاهی در التزام به این واجبات را در پیشگاه تاریخ و ملت شهیدپرور ایران گناهی نابخشودنی می داند که سرنوشتی جز خسران ابدی ندارد.

رسانه ملی میراث بسیار مهم امام مجاهد شهید را که در پیام اخیر رهبری معظم انقلاب اسلامی( حفظه‌الله) ذیل تعابیر بلند «وحدت کلمه» و «اتحاد مقدس» مورد تأکید معظم له قرار گرفت، یادآور می‌شود و مجدداً اعلام می‌کند در راستای تحقق آن، به رفتار هوشیارانه، مسئولانه و منطبق با مصالح موردتأکید نظام پایبند است و خود و همگان را به مراقبت دائمی از آن توصیه می کند.

سازمان صداوسیما خود را آیینه نمایش خدمات و زحمات مسوولان خدوم کشور و بیان دستاوردها و تلاش های شبانه روزی همه دستگاه‌های کشور و بویژه انتشار و تبیین نظرات و مواضع هوشمندانه و انقلابی روسای محترم و معزز قوا و انعکاس مواضع مقتدرانه فرماندهان دلیر و شجاع نیروهای مسلح میداند و بر آن مداومت می نماید.

رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا، بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه، که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست، تاکید می کند."

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
2
23
پاسخ
این صدا و سیمای میلی مردم ایران را چی فرض کرده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
32
پاسخ
خدایا این رسانه را از دست این پایدارچی های و جبلی ها و جلیلی ها ازاد کن
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
31
پاسخ
توجیهات صداو سیمای تفرقه افکن دیگه نخ نما شده
سید
|
France
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
3
30
پاسخ
این همه شعار و دریغ از توضیح علت سانسور سخنان رئیس جمهور ، !!! متاسفانه رفتار صدا و سیما با این همه شعار مغایرت محسوسی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
31
پاسخ
گرچه این بیانیه به اسم اتحاد زده شده، ولی بیشتر بوی تفرقه می دهد. به جای پذیرفتن خطا دیگران را متهم می کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
کاراین دولت همین بوده تاحالا
رفیعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
20
پاسخ
این بیاتیه متاسفانه وحدت بخش نیست و مجددا بر روال های سابق تاکید شده و در مقابل بیانیه اعتراضی دولت قانع کننده تیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
15
1
پاسخ
خودآقای پزشکیان بچه‌هاش رودنبال خودش راه میندازه اینوراونورمیبره اگه شهید رئیسی این کارراکرده بودوبه بچه‌هاش سمت داده بودو اینورواونور میبرد کلی داد و هوار راه میانداختند تواول بگوباکیان دوستی من آنگه بگویم که توکیستی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
دولت سیزدهم کلا محفلی اداره می شد برید یک کم سوابق و اقدامات آقای نیلی رو بخونید بعد از این حرفها بزنید.
علی حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
11
0
پاسخ
سلام بارک الله به این صدا وسیما که همه کارهایش درسته ومو لای درزش نمیره
نجمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
7
0
پاسخ
باید صحبتهای پزشکیان سانسور بشه .چون بدون سانسور عواقب بدی برای کشور داشته .تازه اگه بدون سانسور باشه پسرش باید بیاد بگه منظور پدر من این بوده
پاسخ ها
...
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
شما ساکت شو لطفاً نظرت پیش خودت بمونه
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