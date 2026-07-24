اسامی ۴ شهید حمله موشکی بامداد امروز به اهواز

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در حمله موشکی بامداد امروز جمعه آمریکا به اهواز، چهار نفر از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، شهید سروان مهدی چراغپور، شهید ستوان دوم میلاد همتی، شهید استوار یکم آرمین زارعی و سرباز وظیفه حامد شریفی شهدای این حمله تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا بودند.

این حمله در ادامه تجاوزات اخیر دشمن انجام شد و به شهادت جمعی از مدافعان وطن در اهواز منجر شد.