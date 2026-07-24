«نوگفته»؛ شهاب مرادی دورهمی نوجوانان را آغاز کرد

«نوگفته» سومین ابتکار آموزشی و تربیتی فراگیر شهاب مرادی پس از «کلاس مجردها» و «خانواده نوپا» است که این‌بار با تمرکز بر نوجوانان و در مرکز تخصصی مشاوره زندگی بهتر برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام شهاب مرادی، چهره نام‌آشنای خانواده‌های ایرانی، با راه‌اندازی «نوگفته»، تازه‌ترین برنامه آموزشی و تربیتی خود را به نوجوانان اختصاص داد. این دورهمی که ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ معرفی شد، تاکنون نخستین جلسه گروه پسران را در ۲۶ تیرماه و نخستین جلسه گروه دختران را در اول مردادماه برگزار کرده و ثبت‌نام برای گروه‌های بعدی همچنان ادامه دارد.

«نوگفته» سومین ابتکار آموزشی و تربیتی فراگیر شهاب مرادی پس از «کلاس مجردها» و «خانواده نوپا» است که این‌بار با تمرکز بر نوجوانان و در مرکز تخصصی مشاوره زندگی بهتر برگزار می‌شود.

نکته قابل توجه آنکه این برنامه نیز همانند «کلاس مجردها» و «خانواده نوپا»، بدون دریافت هیچ‌گونه شهریه از شرکت‌کنندگان و با همت شهاب مرادی برگزار می‌شود؛ رویکردی که در بیش از ۲۰ سال فعالیت فرهنگی، آموزشی و تربیتی او، همواره یکی از ویژگی‌های برنامه‌های عمومی و ابتکاری‌اش بوده است.

نوجوانی مهم‌ترین دوره شکل‌گیری هویت، شخصیت و سبک تصمیم‌گیری انسان است و کیفیت ارتباط با نوجوان در این سال‌ها، آثار ماندگاری بر آینده فرد و جامعه ایرانی بر جای می‌گذارد. در همین راستا، ایجاد محیط‌هایی که نوجوان در آن احساس امنیت، احترام و شنیده‌شدن داشته باشد، از ضروری‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های تقویت اعتمادبه‌نفس، مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های ارتباطی به شمار می‌رود و علاوه بر کمک به رشد فردی، در تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نقش‌آفرین است.

در چنین شرایطی، برگزاری مستمر و رایگان چنین برنامه‌ای با محوریت گفت‌وگو برای نوجوانان، فرصتی ارزشمند برای نوجوانان و خانواده‌های آنان به شمار می‌رود.

ثبت‌نام «نوگفته» همچنان در مرکز تخصصی مشاوره زندگی بهتر ادامه دارد و جلسات گروه‌های جدید این دورهمی پس از تکمیل ظرفیت برگزار خواهد شد.