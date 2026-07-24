عکس:دیدار نخست وزیر عراق با رئیس مجلس
علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق که در رأس هیئتی به تهران سفر کرده است، شامگاه پنجشنبه اول مرداد ماه ۱۴۰۵ با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. الزیدی و قالیباف در ابتدای این دیدار که در بهارستان برگزار شد با حضور در یادمان شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنه ای، شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شهدای مقاومت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس ادای احترام کردند.
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برچسبها:رئیس مجلس نخست وزیر عراق قالیباف
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