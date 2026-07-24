بهازای شهادت هر ایرانی، یک آمریکایی به درک واصل میشود
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار دارد: بهازای شهادت هر ایرانی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل میشود
کد خبر: ۱۳۸۶۳۰۸| |
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به گزارش تابناک، سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء نوشت: قاعدهای را که پیش از این هم عملیاتیبودن آن را به دشمن ثابت کرده بودیم از این لحظهٔ معادله قطعی و ابلاغشدهٔ میدان نبرد میدانیم: در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد. بلیتهای رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیدهایم.
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