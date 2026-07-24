توضیح درباره صدای انفجارهای اطراف بهمئی

روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی ساعات آینده صدای انفجار در اطراف «بهمئی» به گوش خواهد رسید که این صدا ناشی از انهدام مهمات به جای مانده از دوران جنگ است مردم نگران نباشند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از بهمئی، عصر جمعه دوم مرداد ماه، روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طی ساعات آینده صدای انفجارهایی در حاشیه این شهرستان به گوش خواهد رسید، که این صداها ناشی از عملیات کنترل‌شده و ایمن برای انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از دوران جنگ است.

روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی ضمن دعوت از مردم فهیم و شهیدپرور این شهرستان به حفظ آرامش، تأکید کرد: این عملیات صرفاً جهت پاک‌سازی منطقه از مخاطرات احتمالی مهمات جنگی است و شهروندان هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.