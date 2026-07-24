توضیح درباره صدای انفجارهای اطراف بهمئی
روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی ساعات آینده صدای انفجار در اطراف «بهمئی» به گوش خواهد رسید که این صدا ناشی از انهدام مهمات به جای مانده از دوران جنگ است مردم نگران نباشند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس از بهمئی، عصر جمعه دوم مرداد ماه، روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: طی ساعات آینده صدای انفجارهایی در حاشیه این شهرستان به گوش خواهد رسید، که این صداها ناشی از عملیات کنترلشده و ایمن برای انهدام مهمات عملنکرده بهجامانده از دوران جنگ است.
روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی ضمن دعوت از مردم فهیم و شهیدپرور این شهرستان به حفظ آرامش، تأکید کرد: این عملیات صرفاً جهت پاکسازی منطقه از مخاطرات احتمالی مهمات جنگی است و شهروندان هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
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