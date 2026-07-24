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رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهم‌زدن تفاهم ملی.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۹۵
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4001 بازدید
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۳
الیاس حضرتی

به گزارش تابناک، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به سانسور سخنان رئیس‌جمهور پزشکیان توسط صداوسیما، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سانسور سخنان رئیس‌جمهور، تخریب یک‌طرفه عملکرد دولت و اهتمام به نابودی تفاهم‌نامه‌ای که برای عبور کشور از بحران و حفظ منافع ملی شکل گرفته، دیگر نقد رسانه‌ای نیست؛ ایستادن در برابر انسجام، همدلی و اتحاد ملی است.

پرسش روشن است: صداوسیما با مردم، دولت و منافع ایران است یا با کسانی که از شکاف، تنش و دوقطبی‌سازی سود می‌برند؟

رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهم‌زدن تفاهم ملی.

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الیاس حضرتی شورای اطلاع رسانی دولت دولت پزشکیان مسعود پزشکیان صداوسیما سانسور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
1
5
پاسخ
قطعا صدا و سیما در جهت اتحاد ملی حرکت نمی کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
4
1
پاسخ
شما علی الحساب خودتون وحدت رو یاد بگیرین مهمتره
طاقت یه انتقاد هم ندارن فقط بلدن بگن وحدت
تعریف جدید وحدت: از دولت تعریف کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
صدا سیما مدتهاست که با یک جناح تندرو و همکاری می‌کند و مخاطبین خود را از دست داده است.
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