رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهمزدن تفاهم ملی.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۹۵| |
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به گزارش تابناک، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در واکنش به سانسور سخنان رئیسجمهور پزشکیان توسط صداوسیما، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سانسور سخنان رئیسجمهور، تخریب یکطرفه عملکرد دولت و اهتمام به نابودی تفاهمنامهای که برای عبور کشور از بحران و حفظ منافع ملی شکل گرفته، دیگر نقد رسانهای نیست؛ ایستادن در برابر انسجام، همدلی و اتحاد ملی است.
پرسش روشن است: صداوسیما با مردم، دولت و منافع ایران است یا با کسانی که از شکاف، تنش و دوقطبیسازی سود میبرند؟
رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهمزدن تفاهم ملی.
گزارش خطا
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